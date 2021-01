Jennie nhóm BlackPink khoe nhan sắc thanh thuần trong ngày sinh nhật tuổi 25

Ngày 16.1, thành viên Jennie của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đăng tải loạt ảnh mới lên tài khoản Instagram cá nhân kỷ niệm sinh nhật tuổi 25. Nhiều nhãn hàng thời trang lớn và người hâm mộ nữ ca sĩ sinh năm 1996 gửi tặng cô hoa và quà có giá trị lớn. Để đáp lại tình cảm của khán giả, Jennie tạo nhiều dáng chụp ảnh bên đóa hoa hồng xanh "khổng lồ", nở nụ cười tươi rạng rỡ sau đó khoe lên mạng xã hội . "Cám ơn các bạn rất nhiều. Tôi có sinh nhật đẹp và thơm nhất trên thế giới", cô viết.

Nhiều nhãn hàng lớn gửi tặng hoa cho Jennie Ảnh: Instagram NV

Đáng chú ý, Jennie lại không ăn diện theo phong cách quyến rũ, sexy như thường thấy mà trang điểm nhẹ nhàng để lộ gương mặt thanh thuần. Cô mặc chiếc váy hoa có thiết kế cổ thủy thủ cách điệu, tóc để xõa ngang vai đơn giản. Phần má phúng phính càng khiến rapper chính nhóm BlackPink thêm đáng yêu. Chỉ sau thời gian ngắn, 4 bài đăng ngày 16.1 của nữ idol nhận về hàng triệu lượt thích cùng vô số bình luận từ khán giả. Đáng chú ý, rất nhiều tài khoản người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật Jennie hoặc bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc mỹ nhân 25 tuổi.

Nữ ca sĩ trong video đầu tay đăng tải lên YouTube Ảnh: Chụp màn hình

Chiều cùng ngày Jennie tiếp tục khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi công khai kênh YouTube cá nhân có tên Jennierubyjane Official. Trong video đầu tiên, thành viên BlackPink cho biết cô muốn chia sẻ với khán giả phong cách sống cũng như những điều thú vị thông qua nền tảng YouTube. Để kỷ niệm tuổi 25 một cách đặc biệt, thần tượng nổi tiếng đã dành tặng khán giả màn cover ca khúc When Will My Life Begin của phim Tangled (tựa Việt: Người đẹp tóc mây).

Jennie bên cạnh chiếc bánh sinh nhật đánh dấu tuổi 25 Ảnh: Instagram NV

Ngoài ra MV Solo do chính Jennie thể hiện đã chạm mốc 600 triệu lượt xem vào ngày 15.1, giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ hoạt động cá nhân đầu tiên của Hàn Quốc đạt được thành tích này trên YouTube. Có lẽ đây chính là món quà mà các Blink (tên fandom của BlackPink) dành tặng cho Jennie.