Jennifer Lopez diện váy khoét bạo, hôn say đắm Ben Affleck trên thảm đỏ Venice

Hai sao đình đám Hollywood quấn quýt không rời suốt buổi ra mắt bộ phim mới The Last Duel. Đây là tác phẩm do đạo diễn Ridley Scott cầm trịch đồng thời là dự án tâm huyết của Ben Affleck khi anh đảm nhiệm vai trò biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên cùng với người bạn thân lâu năm là tài tử Matt Damon. Damon cũng là fan cuồng nhiệt của cặp Bennifer và rất ủng hộ bạn thân khi anh tái hợp với chủ nhân hit Let's get loud

ẢNH: SHUTTERSTOCK