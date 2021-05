Jessie J khoe ảnh bikini bốc lửa được chụp bởi bạn trai gốc Việt

Không lâu sau khi chia tay tài tử Channing Tatum , Jessie J được nhìn thấy bên vũ công gốc Việt hồi tháng 2.2021 rồi nhanh chóng xác nhận mối quan hệ tình cảm. Kể từ khi công khai hẹn hò, bộ đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc thân mật lên Instagram và nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Bạn trai hiện tại của nữ ca sĩ 33 tuổi là một vũ công, biên đạo gốc Việt khá nổi tiếng tại Mỹ. Max Pham Nguyen từng có cơ hội làm việc cùng hàng loạt ngôi sao đình đám như: Ariana Grande, Justin Timberlake, Cody Simpson, Olly Murs, Jesse McCartney... đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình lớn như: Dancing With The Stars, The Grammy Awards, NBA All-Star Game 2015, The Today Show...

Sinh năm 1988, Jessie J được nhắc đến là một trong những nữ ca - nhạc sĩ trẻ tài năng của làng nhạc Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 11 tuổi qua vở nhạc kịch Whistle Down the Wind trước khi chính thức dấn thân vào con đường ca hát. Gần 2 thập niên gắn bó với âm nhạc, nữ nghệ sĩ đã trình làng 5 album: Who you are, Alive, Sweet Talker, Rose và This Christmas Day đồng thời bán được 20 triệu đĩa đơn cùng 3 triệu album trên toàn thế giới . Cô từng là huấn luyện viên của chuỗi chương trình The Voice UK, The Voice Australia và The Voice Kids UK.