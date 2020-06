Jisoo (Black Pink) xinh đẹp tựa 'nữ thần mùa hè'

Jisoo cùng các thành viên Black Pink đang rục rịch tái xuất Kpop vào ngày 26.6.2020 cùng sản phẩm âm nhạc How you like that. Đây là màn trở lại rất được mong đợi bởi nhóm đã có 1 năm 2 tháng chưa có ca khúc mới kể từ MV Kill this love phát hành vào tháng 4.2019 (không tính bài hát Sour Candy hợp tác với Lady Gaga)

ẢNH: INSTAGRAM NV