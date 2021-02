Kai Đinh cùng Min tái hiện biến cố gia đình trong MV mới

Tối 7.2, Kai Đinh chính thức cho ra mắt MV Chuyện nhà bé thôi, con đừng về kết hợp cùng nữ ca sĩ Min, đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Bài hát được viết dựa trên câu chuyện có thật về biến cố cháy nhà của gia đình anh cách đây 3 năm.

Khung cảnh hoang tàn của một ngôi nhà cháy được Kai Đinh tái hiện trong MV Ảnh: NVCC

Theo Kai Đinh chia sẻ bài hát này được viết sau 3 tháng kể từ khi nhà bị cháy và câu chuyện về mẹ với câu nói “không sao đâu”. Đây được xem là một ký ức, một trải nghiệm làm thay đổi quan điểm sống Kai Đinh sau nhiều năm vô tâm với gia đình. Theo như anh tâm sự, vào năm 2017, anh nhận được những cuộc điện thoại giữa đêm của người hàng xóm thông báo rằng nhà ở quê bị cháy. Tuy nhiên, khi liên lạc với mẹ, bà lại bảo rằng đây chỉ là vụ cháy nhỏ nên không cần lo lắng. Mặc dù được mẹ trấn an nhưng khi về đến nhà, Kai Đinh đã bàng hoàng khi chứng kiến mọi thứ bị cháy rụi, không còn gì cả. Chính sự việc này là nguồn cảm hứng để nam ca sĩ viết bài hát Chuyện nhà bé thôi, con đừng về.

Bối cảnh trong MV cũng được Kai Đinh tái hiện giống với khung cảnh hoang tàn khi nhà anh bị cháy với những ám khói trên tường, sofa, đệm, bàn ghế cũng xơ xác... Giai điệu của bài hát như lời tự sự của nam ca sĩ và Min gửi đến gia đình cũng như những khán giả yếu mến giọng ca của cả hai. Dòng nhạc ballad vốn là thế mạnh của Kai Đinh càng khiến người nghe cảm nhận sâu sắc câu chuyện buồn của anh.

Giai điệu đượm buồn cùng ca từ đầy tính tự sự là điểm đặc trưng của Kai Đinh Ảnh: NVCC

Ngoài ra, đây cũng là một thông điệp mà chủ nhân hit Điều buồn nhất muốn gửi đến khán giả. Kai Đinh cho biết: "Bài hát này đã hàn gắn những thương tổn cá nhân của mình và phần nào đó của những người bạn đồng hành trong dự án. Hi vọng bài hát cũng sẽ làm được điều đó cho tất cả các bạn. An ủi các bạn khi cô đơn. Đồng cảm với các bạn khi thấy mình không thể chịu đựng. Sưởi ấm trái tim khi ta nghĩ về gia đình. Dịch bệnh lại lần nữa trỗi dậy. Mong tất cả chúng ta sẽ cùng cố gắng và giúp đỡ nhau vượt qua thời khắc khó khăn. Có thể năm nay bạn về nhà sum họp và ăn Tết cùng gia đình, có thể vì nhiều lý do bạn lại không. Nhưng nếu ta đã từng có một gia đình và có người đợi ta quay về, đó là điều ta nhất định phải thấy may mắn và biết ơn".