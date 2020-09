Kelly Marie Trần: Từ bị kỳ thị đến nữ diễn viên nổi tiếng toàn cầu

Khởi đầu khiêm tốn

Nữ diễn viên sinh năm 1989 bắt đầu sự nghiệp với những vai diễn nhỏ trong các phim ngắn, phim truyền hình và góp mặt trong vài tập phim hài trên trang CollegeHumour. Cô là con của những người Việt Nam di cư đến Mỹ. Nữ diễn viên lớn lên ở San Diego và tốt nghiệp Đại học California (Los Angeles, Mỹ), vừa làm nhiều việc vừa thử vai để kiếm sống trước khi có bước đột phá lớn trong sự nghiệp vào năm 2017, khi tham gia Star Wars: The Last Jedi.

Vai diễn đột phá

Kelly Marie Trần xuất hiện trong tạo hình Rose Tico trên bìa tạp chí Ảnh: Vanity Fair

Kelly Marie Trần có nhiều “lần đầu tiên” ở Hollywood với tư cách một nữ diễn viên da màu. Nhờ vai chiến binh Rose Tico của Star Wars, cô đã làm nên lịch sử khi là nữ diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận vai chính trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Wars và là người phụ nữ châu Á đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vanity Fair vào tháng 9.2017 nhân dịp kỷ niệm 40 năm Star Wars, chụp cùng với John Boyega và Oscar Isaac.

Lấn sân sang hoạt hình

Raya and the Last Dragon là dự án hoạt hình được nhiều người hâm mộ Disney mong chờ Ảnh: Disney

Không dừng lại ở những bộ phim người đóng, ngôi sao Star Wars còn được mời lồng tiếng cho phim hoạt hình Raya and the Last Dragon (tạm dịch: Raya và rồng thần cuối cùng) của Disney, lấy cảm hứng từ sự pha trộn giữa các nền văn hóa Đông Nam Á, dự kiến phát hành vào tháng 3.2021. Ban đầu, bộ phim định ra mắt vào ngày 25.11 năm nay nhưng phải dời lại vì dịch Covid-19

Cô góp giọng cho nhân vật chiến binh Raya dũng cảm với sứ mệnh tìm kiếm thần rồng cuối cùng, đồng hành cùng Raya là Sisu, thủy quái có khả năng thay hình đổi dạng thành người. Kelly Marie Trần cũng tham gia lồng tiếng cho Val Little trong bộ phim Monsters at Work phát hành vào năm 2021, là phần spin-off của loạt Monsters, Inc. nổi tiếng.

Bị phân biệt đối xử và kỳ thị chủng tộc

Nữ diễn viên 31 tuổi hiện vẫn chưa mở lại Instagram Ảnh: chụp màn hình





Nữ diễn viên cho biết: "Tôi muốn sống trong một thế giới mà trẻ em da màu không dành cả tuổi thanh xuân để mong muốn trở thành người da trắng. Tôi muốn sống trong một thế giới mà phụ nữ không bị soi mói về ngoại hình, về hành động hay về sự tồn tại nói chung của họ. Tôi muốn sống trong một thế giới nơi mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, giai cấp, xu hướng tính dục, bản dạng giới có thể được đối xử như con người". Cuối bài viết, nghệ sĩ sinh năm 1989 khẳng định mình sẽ không ngừng đấu tranh, đồng Kể từ khi xuất hiện trong Star Wars: The Last Jedi, Kelly Marie Trần trở thành "con mồi" của một băng nhóm kỳ thị sắc tộc trên mạng chỉ vì cô là diễn viên gốc Á hiếm hoi được đóng vai chính trong loạt phim này. Làn sóng miệt thị, tẩy chay nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội , đến nỗi tài khoản Instagram của cô ngập tràn những lời công kích ác ý trên phần bình luận. Sau đó, cô đã viết một bài báo gửi cho The New York Times như một động thái đáp trả những kẻ tấn công mình. Trong bài viết, nữ diễn viên kể lại trải nghiệm bị bắt nạt lúc nhỏ, bị gạt ra ngoài lề vì nguồn gốc xuất thân khác biệt. Cô cảm thấy mình chỉ là "nhân vật phụ" trong câu chuyện của những người da trắng. Không những thế, cô còn trải qua thời thanh xuân trong nỗi mặc cảm về giới tính, ngoại hình: "Tôi đã bị tẩy não khi tin rằng sự tồn tại của tôi chỉ có ý nghĩa nếu được người khác chấp nhận".Nữ diễn viên cho biết: "Tôi muốn sống trong một thế giới mà trẻ em da màu không dành cả tuổi thanh xuân để mong muốn trở thành người da trắng. Tôi muốn sống trong một thế giới mà phụ nữ không bị soi mói về ngoại hình, về hành động hay về sự tồn tại nói chung của họ. Tôi muốn sống trong một thế giới nơi mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, giai cấp, xu hướng tính dục, bản dạng giới có thể được đối xử như con người". Cuối bài viết, nghệ sĩ sinh năm 1989 khẳng định mình sẽ không ngừng đấu tranh, đồng thời tiết lộ tên thật của mình là "Loan" trong tiếng Việt.

Dưới áp lực của làn sóng công kích, hiện Kelly Marie Trần đã xóa toàn bộ hình ảnh trên Instagram.