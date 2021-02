Kelvin Khánh nên duyên Khởi My nhờ đóng MV thay Chí Thiện

Mới đây trong một buổi livestream, Khởi My đã có dịp trò chuyện cùng người hâm mộ về lần đầu gặp gỡ của cô và ông xã Kelvin Khánh. Cụ thể, vào năm 2013 khi thực hiện MV Gửi cho anh, Khởi My và ê-kíp có ý định mời Chí Thiện đóng nam chính. Tuy nhiên, “hoàng tử lai” lại bận việc cá nhân và không thể hỗ trợ người bạn thân. Vì vậy, Kelvin Khánh đã được chọn lựa vào phút cuối để vào vai người yêu của Khởi My. Cả hai đều không ngờ đó lại là lần hợp tác “định mệnh”, đưa đẩy họ trở thành người yêu ngoài đời thực và sau này là vợ chồng.

Khởi My lần đầu gặp Kelvin Khánh khi đóng chung MV Gửi cho anh Ảnh: Chụp màn hình

Khởi My chia sẻ: “Ngày xưa, người đầu tiên Khởi My mời đóng MV Gửi cho anh là Chí Thiện . Thời đó vừa thi Gương mặt thân quen xong và chỉ quen anh ấy và Huy Nam thôi, mới biết Khánh ở trong nhóm La Thăng. Huy Nam đã từng đóng trong MV Bước chân của Khởi My rồi mà mặt anh Nam cũng cứng nữa nên ê-kíp cần một bạn xanh và non hơn để đóng vai cậu học trò. Khởi My mời anh Chí Thiện đóng chung. Gần đến ngày quay, công ty anh Chí Thiện bị trục trặc, không đóng được nên My rối, không biết làm sao hết. Khi đó chỉ còn mỗi Kelvin Khánh thôi”.

Nhờ Chí Thiện từ chối vai mà Kelvin Khánh mới có cơ hội gặp bà xã hiện tại Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, từ một chàng trai “thay thế”, Kelvin Khánh sau MV Gửi cho anh vừa chiêu mộ thêm được nhiều fan, lại vừa tìm thấy “chân ái” của đời mình. Ngay sau lần hợp tác đầu tiên, Khởi My và Kelvin Khánh đã nhanh chóng trở nên thân thiết và “hơp cạ”. Họ xuất hiện như hình với bóng trong suốt thời gian sau đó khiến cho người hâm mộ “đẩy thuyền” nhiệt liệt. Năm 2014, Khởi My và Kelvin Khánh công khai hẹn hò khiến khán giả vô cùng ủng hộ. Dù kém tuổi bà xã nhưng Kelvin Khánh vẫn luôn chứng tỏ được sự chững chạc, bản lĩnh và hết lòng bảo vệ Khởi My. Cuối cùng, tình yêu đẹp của cặp đôi đã đi đến cái kết viên mãn khi họ chính thức về chung một nhà vào năm 2017.

Vợ chồng Khởi My đã đồng hành cùng nhau từ thời tuổi “teen” đến lúc trưởng thành Ảnh: FBNV

Sau khi nghe Khởi My chia sẻ câu chuyện bén duyên ông xã năm xưa, cộng đồng mạng ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu lâu bền của cặp đôi và gửi đến Khởi My, Kelvin Khánh nhiều lời chúc phúc. Trong khi đó, một fan hâm mộ dí dỏm bình luận: “Nếu Kelvin Khánh mà không nhận lời đóng MV Gửi cho anh nữa thì đến giờ Khởi My vẫn chưa chịu có chồng”. Khởi My cũng tâm đắc cho rằng chuyện tình yêu giữa cô và chồng đúng là “duyên tới cản không kịp”. “Tự nhiên hốt ông ấy vô đóng rồi dính luôn tới bây giờ. Định mệnh đó mọi người ơi”, nữ ca sĩ nói thêm.

Khởi My tạm ngưng ca hát và tận hưởng cuộc sống gia đình ung dung, tự tại sau khi kết hôn Ảnh: FBNV

Khởi My từng là giọng ca được giới trẻ mến mộ một thời qua hàng loạt ca khúc “hit”: Gửi cho anh, Đôi cánh, Vết cắt, Hạt cát... Cô còn để lại dấu ấn trong vai trò một MC, VJ và là gương mặt được yêu mến hàng đầu trong các gameshow truyền hình nhờ sự đáng yêu, dí dỏm. Sau khi kết hôn cùng Kelvin Khánh, Khởi My quyết định tạm gác lại sự nghiệp ca hát để vun vén gia đình và trở thành một “hot” streamer. Sở hữu lượng số lượng người theo dõi “khủng” trên mạng xã hội , Khởi My cũng là cái tên được các nhãn hàng săn đón mời làm gương mặt đại diện.

Vợ chồng Khởi My thường xuyên đi phượt cùng nhau Ảnh: FBNV