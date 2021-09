Kendall Jenner: Chân dài chuộng hở bạo, diện đồ xuyên thấu khoe body 'cực phẩm'

Sinh năm 1995, Kendall Jenner là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất hiện nay. Chân dài 9X bắt đầu nổi tiếng nhờ góp mặt trong show truyền hình thực tế thị phi của gia đình mang tên Keeping Up with the Kardashians và đẩy mạnh các hoạt động với tư cách người mẫu khi mới 14 tuổi. Từ đó đến nay, mỹ nhân đình đám liên tục sải bước trên các sàn diễn thời trang quốc tế, đắt show quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và trở thành “it girl” nổi đình đám trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có hơn 190 triệu người theo dõi. Năm 2017, em gái Kim Kardashian được Forbes vinh danh là Nữ người mẫu được trả lương cao nhất thế giới.