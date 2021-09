Khắc Hưng tiết lộ lý do yêu mến tài năng của con gái Mỹ Linh

Chương trình The Heroes 2021 trình làng tập 19 với không gian âm nhạc đầy màu sắc của các thí sinh: Erik , Mỹ Anh, VP Bá Vương và Uni5. Mỗi người, với những phần trình diễn độc đáo đã chinh phục cảm tình của người hâm mộ.

Đáng chú ý, tiết mục của Mỹ Anh nhận được lời khen ngợi từ các huấn luyện viên. Cô kể câu chuyện về tình yêu nhẹ nhàng và nên thơ qua ca khúc Can’t take my eyes off you. So với bản gốc, phiên bản của con gái Mỹ Linh tạo ấn tượng với giai điệu thư giãn, nhẹ nhàng và mang tính “chữa lành”.

Mỹ Anh hé lộ MV 'nhà làm', cover lại ca khúc bất hủ BTC

Chứng kiến tiết mục, Khắc Hưng vô cùng thích thú. Nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn tiết lộ Mỹ Anh là thí sinh yêu thích của mình, luôn mong chờ các phần thi của nữ ca sĩ. Anh bộc bạch lý do yêu mến giọng ca Real Love: “Mỹ Anh chưa bao giờ làm tôi thôi bất ngờ. Mỗi lần bạn ấy xuất hiện, tôi phải mong chờ xem bạn ấy xử lý bài cũ thành mới như thế nào. Đó là cách rất riêng của Mỹ Anh. Bạn ấy biết cách xử lý bài hát rất thông minh… Bạn ấy đã sớm tìm được màu sắc trong giọng hát và con đường của riêng mình. Thực sự, nhiều người cứ mãi loay hoay, đi diễn rất nhiều năm mới nhận ra điều gì hợp với mình”. Về phía Nguyễn Hải Phong và Hà Lê, cả hai đều đồng tình việc biến tấu và hát lại một ca khúc bất hủ không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, Mỹ Anh đã hoàn thành trọn vẹn phần thi.

Bạn diễn của Mỹ Anh trong MV khiến nhiều fan thích thú BTC

Với Erik, nam ca sĩ “bắt tay” cùng Han Sara trong sáng tác Chưa bao giờ mẹ kể. Đây là bản hit được Erik phát hành 4 năm trước. Tuy nhiên, với bản phối mới và sự hòa giọng ăn ý của cả hai đã tạo hiệu ứng tích cực đến khán giả. Giọng ca Sau tất cả chia sẻ: “Quê tôi ở Hà Nội, đã lâu rồi tôi không được gặp mẹ. Tôi dành tặng cho mẹ của mình và thay lời nói của những người con xa quê muốn gửi gắm tình cảm chân thành, yêu thương đến gia đình”.

Xuất hiện trong chương trình, VP Bá Vương kết hợp với producer TDK trình làng ca khúc Cục đá. Giai điệu bắt tai, ca từ dễ thương, hình ảnh hài hước đã giúp anh ghi điểm với các huấn luyện viên. Trong MV, nam ca sĩ hóa thân thành các hòn non bộ, tự sự về những trải nghiệm trong cuộc sống.

Cuối cùng, nhóm Uni5 gửi đến khán giả MV ý nghĩa trên nền ca khúc Việt Nam chiến thắng. Bài hát khơi gợi tinh thần lạc quan, mong đại dịch sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình thường. Tập 20 The Heroes 2021 được phát sóng vào lúc 21 giờ 15, chủ nhật ngày 3.10 trên kênh VTV3.