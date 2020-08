Khán giả phẫn nộ trước phát ngôn kỳ thị của đạo diễn 'The New Mutants'

The New Mutants - bộ phim kể về dàn dị nhân thế hệ mới được ấn định ra rạp vào ngày 2.9 ở Mỹ và đã có suất chiếu sớm ở một số nước. Tuy nhiên đạo diễn của The New Mutants - Josh Boone lại gây tranh cãi khi có phát ngôn phân biệt chủng tộc. Cụ thể, nhân vật Sunspot (tên thật là Roberto da Costa) trong bản gốc truyện tranh là một người gốc Phi và có làn da tối màu. Thế nhưng khi lên màn ảnh rộng, Sunspot lại được nam diễn viên gốc Latinh Henry Zaga đảm nhận và điều này khiến fan của truyện tranh gốc tức giận. Khi được tạp chí Gizmodo hỏi về câu chuyện của nhân vật Sunspot, Josh Boone trả lời thẳng thừng rằng ông không quan tâm đến vấn đề phân biệt chủng tộc ở Brazil, da có màu sáng hay tối.

Henry Zaga là diễn viên trẻ triển vọng Ảnh: Getty images

"Tôi muốn người đại diện Brazil theo một cách nhìn tích cực, và tôi muốn tìm người có dáng vóc quý tộc, công tử. Nhân vật Roberto da Costa trông như xuất thân từ gia đình giàu có và Henry sở hữu mọi yếu tố đó", Josh Boone chia sẻ. Khi bài phỏng vấn này được đăng tải, đạo diễn của The New Mutants đã bị chỉ trích dữ dội trên Twitter. Rất nhiều cư dân mạng không tin rằng Josh Boone không thể tìm được một diễn viên trẻ có làn da đen và ngoại hình phù hợp với nhân vật Sunspot giữa hàng trăm gương mặt mới ở Hollywood . Bên cạnh đó, khán giả cũng cho rằng vị đạo diễn này đang cố biến một nhân vật da màu thành da trắng, không quan tâm đến sự khác biệt giữa người Brazil gốc Phi và người Brazil da trắng.

Chân dung đạo diễn Josh Boone Ảnh: Getty images

"Không hiểu sao anh ta có thể đưa ra phát ngôn như vậy", "Rõ ràng Josh Boone đang kỳ thị chủng tộc", "Tôi sốc khi thấy Sunspot là một anh chàng người Latinh", "Sunspot trong truyện có màu da tối cơ mà", "Thật thất vọng khi một đạo diễn danh tiếng lại có suy nghĩ không đúng mực", "Đừng xem bản điện ảnh này nếu bạn là fan của The New Mutants bản truyện tranh"... là những bình luận của cư dân mạng trên Twitter nhắm đến Josh Boone. Sunspot là dị nhân có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời và phân phối chúng thành siêu năng lực, khả năng bay, điều khiển nhiệt độ và bức xạ hồng ngoại. Nhân vật này là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm dị nhân bên cạnh Karma, Psyche, Cannonball và Wolfsbane.

The New Mutants là bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên do 20th Century Studio - trực thuộc Disney sản xuất. Thay vì đội dị nhân cũ, khán giả sẽ được làm quen với các gương mặt mới bao gồm Maisie Williams, Anna Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga...