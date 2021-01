Không cần ra rạp, bạn vẫn có thể xem phim bom tấn tại nhà bằng FPT Play

Vụ Lừa Đảo (The Hustle):

Bộ phim The Hustle bắt đầu với nhân vật Penny (Rebel Wilson), một chuyên gia lừa đảo. Tuy không sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng nhờ tài ăn nói và khả năng nắm bắt tâm lý nên cô đã khiến biết bao người phải móc hầu bao ra cho mình. Trên chuyến tàu định mệnh đến Beaumont-sur-Mer (Pháp), Penny tình cờ chạm trán một chuyên gia lừa đảo khác nhưng vô cùng xinh đẹp là Josephine Chesterfield (Anne Hathaway).

Cả hai cứ thế phối hợp cùng nhau cho tới lúc nảy sinh bất đồng trong cách làm việc và quyết định tổ chức một trận cá cược. Giờ nếu ai có thể lừa đảo thành công anh chàng tỷ phú công nghệ đang nghỉ mát tại sòng bạc, kẻ đó sẽ giành quyền ở lại hoạt động một mình trong thành phố.

Vật Chất Tối Của Ngài - Phần 2 (His Dark Materials - Season 2):

Vật Chất Tối Của Ngài - Phần 2 (His Dark Materials - Season 2) là bộ tiểu thuyết fantasy đồ sộ của nhà văn Philip Pullman. Đây là phần 2 của Series - câu chuyện về những chuyến phiêu lưu giữa các thế giới song song của Lyra Belacqua và Will Parry - hai đứa trẻ tầm thường có số phận trói buộc với nhau bởi những thế lực vượt xa thế giới của chính mình. Chúng sẽ gặp gỡ với các phù thủy và gấu mặc giáp, thiên thần sa ngã cùng loài quỷ ăn linh hồn. Và cuối cùng, số phận của tất cả những người đang sống - lẫn những người đã chết - sẽ phụ thuộc vào chúng.

Sau khi bước qua cánh cổng của thế giới khác, Lyra và Pan tìm thấy 'thành phố trên bầu trời' tên là Cittàgazze. Họ gặp Will Parry, người đã ở đó vài ngày. Will, chưa bao giờ nhìn thấy linh thú, khiến Pan giật mình. Anh và Lyra phát hiện ra cả hai thế giới của họ đều có Oxfords. Họ gặp một số trẻ em nói rằng thành phố không có người lớn. Bóng ma, những nhân vật ma quái về đêm, đánh cắp linh hồn của mọi người khi họ đến tuổi dậy thì. Các phù thủy chuẩn bị cho chiến tranh và giao nhiệm vụ cho Lee Scoresby với việc tìm kiếm Stanislaus Grumman, một nhà thám hiểm đã chết ở phương Bắc. Trên một chiếc tàu ngầm, bà Coulter thẩm vấn và tra tấn Katja Sirkka, một phù thủy bị bắt, người đã tiết lộ một lời tiên tri về một đứa trẻ. Cô buộc tội các phù thủy đi du lịch giữa các thế giới khác nhau. Một phù thủy khác, Ruta Skadi, đến và giết Katja trước khi cô tiết lộ tên, sau đó giết hầu hết thủy thủ đoàn tàu ngầm, và làm bị thương Cardinal Sturrock trước khi trốn thoát. Sau đó, Will trải nghiệm tầm nhìn về một con dao và đi đến Tháp Thiên thần ở trung tâm thành phố.

Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu (Men In Black: International):

Đặc Vụ Áo Đen: Sứ Mệnh Toàn Cầu với bối cảnh diễn ra tại London (Anh quốc). Hai đặc vụ M và H phải đối mặt với “chủng tộc” ngoài hành tinh có khả năng giả dạng bất kỳ ai. Vì vậy, lần này những mật vụ áo đen phải đối mặt với thử thách rất khó khăn, đó là tìm cho được tay gián điệp viên 2 mang đang trà trộn vào tổ chức mật vụ áo đen.

Phim là sự kết hợp của thể loại phim loại hành động và thể loại hài hước, nó đã mang lại rất nhiều pha hành động nghẹt thở và những màn tung hứng dí dỏm để khán giả có thể cười sảng khoái. Ngoài ra, phim với những cảnh được thực hiện kỹ xảo hoành tráng, đẹp mắt và những cảnh chiến đấu kịch tính được cố vấn bởi nhà sản xuất lừng danh Steven Spielberg đã mang lại những hiệu quả kinh ngạc.

Phim do F. Gary Gray làm đạo diễn cùng sự tham gia của các diễn viên: Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Emma Thompson, Kumail Nanjiani…

Tại Việt Nam, khán giả có thể xem 3 bộ phim kể trên thông qua Ứng dụng FPT Play khi mua gói VIP. Với gói 𝗙𝗣𝗧 𝗣𝗹𝗮𝘆 𝗩𝗜𝗣, người dùng có thể thưởng thức kho phim HBO GO - kho phim đặc sắc & hàng ngàn giờ phim bộ, phim lẻ, phim chiếu rạp cập nhật liên tục với tính năng không quảng cáo khi xem phim. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể xem trực tiếp tất cả các trận đấu Serie A & FA Cup, cùng tất cả nội dung giải trí đỉnh cao trên FPT Play, như: 150 kênh truyền hình đặc sắc trong và ngoài nước,... chỉ với giá 100.000 đồng/tháng.