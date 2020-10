Kim Kardashian: 'Tôi nghĩ mình sẽ chết trong vụ cướp ở Paris'

Theo Mirror, mới đây Kim Kardashian đã nhận lời phỏng vấn của David Letterman - MC nổi tiếng người Mỹ cho series My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman được phát hành trên Netflix. Ngôi sao thực tế thừa nhận rằng vụ cướp ở Paris năm 2016 đã ảnh hưởng nặng nề đến cô dù sự việc xảy ra đã khá lâu. "Ở thời điểm đó, tôi đã mang theo tất cả những món đồ trang sức đắt tiền để tham dự Tuần lễ Thời trang Paris - điều mà tôi chưa từng làm. Kourtney cũng đã đi ra ngoài với Pascal Duvier - vệ sĩ duy nhất mà chúng tôi có. Khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang và bắt đầu hoảng loạn", bà xã Kanye West nói.

Cuộn băng keo bọn cướp dùng để bịt miệng bà xã Kanye West. Ảnh: TF1

Bọn cướp sau đó đã đột nhập vào phòng của Kim Kardashian ở khách sạn Hôtel de Pourtalès sau khi cô cố gọi 911. Chúng yêu cầu mỹ nhân siêu vòng 3 giao ra chiếc nhẫn kim cương mà Kanye West tặng cho vợ vài ngày trước đó. "Một tên tóm lấy tôi và tôi không có áo quần trên người. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ hành hung và cưỡng hiếp nên chuẩn bị tinh thần. Tôi không biết tại sao mình lại khóc. Chúng trói tôi với còng tay và dây buộc rồi dán băng keo vào miệng và mắt của tôi", cô kể trong xúc động.

Một tên cướp đã chĩa súng về phía Kim Kardashian. Khi tình huống đáng sợ đó xảy ra, nhà sáng lập hãng mỹ phẩm nổi tiếng chỉ lo lắng chị mình - Kourtney Kardashian sẽ trở về và gặp nguy hiểm. Bà mẹ 4 con nói: "Tôi không thể ngừng nghĩ về Kourtney. Tôi lo sợ rằng chị ấy về phòng và chứng kiến cảnh tôi đã chết và bị ám ảnh trong suốt phần đời còn lại của mình". Dù đã có chiếc nhẫn trị giá 4 triệu USD (hơn 92 tỉ đồng) trong tay, bọn cướp vẫn tiếp tục đòi tiền. Chỉ khi thỏa mãn với số trang sức lấy được từ nạn nhân, chúng mới ném Kim Kardashian vào phòng tắm và tẩu thoát.

Mỹ nhân siêu vòng 3 chịu đựng hoảng loạn vì vụ cướp. Ảnh; Netflix.