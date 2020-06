Lâm Khánh Chi: Thời điểm Phương Thanh, Lam Trường đi xe máy, tôi đã có xe hơi

Nói về lý do không tham gia các cuộc thi hát ở ngoài, Lâm Khánh Chi cho biết cô không muốn khẳng định bản thân ở các cuộc thi vì không nhất thiết có giải thưởng mới tỏa sáng được. Theo người đẹp chuyển giới, có lẽ cô không có duyên với các cuộc thi vì hay bị tâm lý. Lâm Khánh Chi chia sẻ cũng có thể do bước khởi đầu của mình thuận lợi quá nên cô không cần tham gia cuộc thi nào cũng nổi tiếng.

Không những gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lâm Khánh Chi còn có điểm tựa kinh tế vững chắc từ bố mẹ. Cô tiết lộ: "Ngày xưa gia đình tôi giàu có, bắt đầu đi hát với vai trò ca sĩ trẻ, thời điểm đó Phương Thanh, Lam Trường vẫn đi xe máy Dream là tôi đã có xe hơi đi rồi. Bước khởi đầu của tôi may mắn, thuận tiện hơn vì gia đình tôi có tiền nên tôi không phải lo bất cứ điều gì hết, đam mê là hát thôi. Tôi mê nghề đến mức nhiều khi đổ xăng hết 500.000 đồng mà hát có 200.000 đồng. Ba mẹ thương tôi nên cho lấy xe hơi ở nhà đi, nhưng hát đâu có đủ tiền đổ xăng. Tôi mê hát lắm, mình là ca sĩ trẻ cũng mấy năm trời, nhiều khi chờ đến cuối chương trình cũng còn không được hát”.

Lâm Khánh Chi tâm sự cô phải đi hát 3 năm, sau đó tổ chức một liveshow rất lớn, tốn rất nhiều tiền thì mới được nổi tiếng. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Chứ đâu có đơn giản cứ đi hát là mình nổi tiếng được liền đâu. Có lẽ tôi khó khăn so với nghề này thôi chứ so với nhiều ca sĩ, tôi vẫn là người may mắn”.