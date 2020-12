Lần hiếm hoi Hoa hậu Phạm Lan Anh tiết lộ về chuyện tình cảm

Hoa hậu Phạm Lan Anh tung bộ ảnh thời trang mới với tạo hình một tiểu thư quý tộc bên những chú ngựa. Lựa chọn set đồ kẻ caro cổ điển cùng phụ kiện nón đội, cô hóa thân thành một tiểu thư với vẻ ngoài cá tính song cũng không kém phần duyên dáng. Người đẹp vẫn tiếp tục phong cách này khi diện trang phục cổ điển tại trường đua với áo thun bó kết hợp cùng nón bảo hiểm. Chưa dừng lại ở đó, cô còn khoác lên mình chiếc váy dạ hội trắng khoe vẻ ngoài gợi cảm.

Người đẹp cũng kể rằng khi về Việt Nam, do bộ môn thể thao này chưa được phổ biến nên cô phải tìm hiểu một thời gian mới biết được địa chỉ học cưỡi ngựa mình yêu thích. “Tôi rất thích bộ môn thể thao này, gần gũi với thiên nhiên, động vật và cảm nhận sự phóng khoáng rất tuyệt vời. Điều này rất tốt cho sức khỏe tinh thần”, Phạm Lan Anh nói. Tuy nhiên, người đẹp khẳng định đây là bộ môn thể thao không dễ để chinh phục. Cô kể: “Tôi đã từng rất sợ lũ ngựa trong những lần đầu tập ở Iceland và Croatia. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác đó, chúng là ngựa Âu nên cực kỳ to lớn khiến tôi bị… choáng. Muốn tập được bộ môn này, bạn phải thực sự yêu thích, cảm hứng và yêu quý loài động vật này".