Lê Âu Ngân Anh khoe vòng eo 58cm

Nói về năm cũ 2020, Ngân Anh tâm sự: "Riêng về bản thân, năm nay đem đến cho mình nhiều bài học, trải nghiệm và thử thách đặc biệt khi cố gắng chinh phục những công việc mà mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể. Tuy không phải là một năm như mong đợi, chúng ta hãy biết ơn vì còn có thể ở đây và chia sẻ với nhau những thành tích đạt được, cũng như những tâm tư, khó khăn đã trải qua trong một năm. Và chúng ta vẫn còn ở đây để cùng hi vọng chào đón năm 2021 với mọi sự bình an, hạnh phúc và may mắn"

Ảnh: NVCC