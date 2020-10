Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò 2019 nhận giải thưởng thế giới

Bà Lê Hải Yến, tác giả kịch bản, tổng đạo diễn sự kiện Mường Lò, chia sẻ niềm vui: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi một lần nữa ê-kíp lại được xướng tên ở giải thưởng quốc tế lớn như The Stevie Awards for Women in Business. Năm 2018, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn do chúng tôi thực hiện cũng đã giành giải vàng trong mùa giải. Điều tôi hạnh phúc hơn cả chính là khát vọng được quảng bá hình ảnh Việt Nam, khát vọng quảng bá văn hóa nghệ thuật và lịch sử truyền thống của Việt Nam ra thế giới của chúng tôi đã được ghi nhận”.