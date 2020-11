Lena Headey: Ác hậu trong phim, bà tiên ngoài đời

Series phim truyền hình ăn khách Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) sau 8 mùa trình chiếu đã kết thúc hơn một năm, nhưng hiệu ứng ấn tượng của nó vẫn còn kéo dài. Điển hình là hồi đầu tháng 11 vừa qua, các nhà nghiên cứu từ 5 trường đại học trên khắp Vương quốc Anh và Ireland đã cùng nhau sử dụng khoa học dữ liệu và lý thuyết mạng để phân tích tác phẩm này. Rồi trước đó 4 tháng, dù đang giữa mùa dịch Covid-19, ê-kíp thực hiện cũng đã thông báo tuyển diễn viên cho series tiền truyện của phim.

Bất ngờ lớn nhất là nhiệm vụ hàng đầu của ê-kíp lại là săn tìm cho được nữ diễn viên sẽ hóa thân bà hoàng Cersei Lannister hồi trẻ. Lý do đơn giản: Lena Headey chính là nhân vật đã làm nên cái thần của vai diễn ấy, đồng thời bà cũng là ngôi sao tạo ra cái hồn của 8 mùa Game of Thrones trước đây.

Nữ diễn viên Lena Headey tham dự buổi công chiếu mùa thứ sáu của series phim truyền hình HBO Game Of Thrones năm 2016 ở Hollywood City (Mỹ) ẢNH: HBO

Ngôi sao kín đáo giữa hào quang Hollywood

Không là hot girl, không được tung hô là sao trẻ, vào nghiệp diễn từ năm 17 tuổi sau cuộc thi kịch nghệ tại nhà hát Hoàng gia London (Anh), nữ diễn viên Lena Headey như nàng kiến thợ cần mẫn trải qua 30 năm nghề và hài lòng với những gì đã cống hiến cho điện ảnh khi bước vào tuổi U.50. Không cần tính đến thành quả của gần 20 tác phẩm màn bạc và truyền hình khác, chỉ hai vai nữ hoàng Gorgo trong phim sử thi 300 và Cersei Lannister trong Game of Thrones đã đủ đưa Lena Headey gia nhập hàng ngũ diễn viên thực lực hạng A của Hollywood.

Vai phản diện nữ hoàng Cersei trong series phim truyền hình Trò chơi vương quyền đã đưa tên tuổi Lena Headey bước vào hàng ngũ diễn viên hạng A của Hollywood ẢNH: HBO

Riêng nhân vật phản diện bà hoàng mưu mô, thâm hiểm, độc đoán mà Lena hóa thân trong Trò chơi vương quyền đã giúp series này đạt kỷ lục lượng người xem cao nhất trên HBO. Nữ diễn viên sinh năm 1973 tại Hamilton, thủ phủ của lãnh thổ hải ngoại Bermuda, thuộc Anh được cho là linh hồn của tác phẩm. Cao ngạo, bí ẩn và chất chứa sân si, Lena Headey đã lột tả ấn tượng một hình mẫu phản diện vô cùng tàn bạo khiến khán giả truyền hình xem phim phải rùng mình. Càng ghét Cersei bao nhiêu, khán giả càng ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của cô. Đây cũng là vai diễn lớn và thành công nhất trong sự nghiệp của Lena cho đến thời điểm này, với 4 đề cử Emmy danh giá và một đề cử Quả cầu vàng.

Thế nhưng, giữa Hollywood, Lena Headey vẫn cứ kín tiếng, dù trên người cô vẫn hiện diện những hình xăm thoạt trông tưởng thật nổi loạn. Theo nhiều người, có thể đó là do bản tính thâm trầm, giỏi chịu đựng, những phẩm chất giúp cô diễn xuất thần các trường đoạn đau thương mất mát có trong Game of Thrones. Thật ra, chúng đến từ những sóng gió đời thực ngoài phim trường mà cô đã trải qua: hôn nhân trắc trở, ly dị, trầm cảm sau sinh rồi làm mẹ đơn thân. Giờ đây có thể nói, “bà hoàng” Lena Headey ngoài đời đang bàng quan với ánh hào quang của chính mình. Cô quay về ngôi làng nhỏ Highburton, Anh, tách biệt cuộc sống giàu sang ở Los Angeles, Mỹ, để tự hào khoác lên mình biệt danh “một trong những tinh tú bí ẩn nhất Hollywood” yêu yoga, ăn chay trường và thích để mặt mộc.

Nữ diễn viên Lena Headey tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 67 ở Los Angeles, Mỹ ẢNH SHUTTERSTOCK

Đáng sợ trong phim, nhân ái ngoài đời

Giữa tháng 5.2019, sau tập 8, mùa phim cuối cùng của series Game of Thrones đã khép lại. Cersei Lannister chết, hào quang vương giả đã tắt, nữ hoàng thua cuộc trong cuộc chiến giành quyền lực. Thế nhưng ngoài đời, Lena Headey không những vẫn cứ mãi trị vì đám thần dân say mê Trò chơi vương quyền, mà còn là bà hoàng nhân ái bao dung đối với những người tị nạn khốn khổ Moria ở Hi Lạp trước các thế lực của một trò chơi vương quyền khác, tràn ngập chiến tranh và các mối đe dọa tàn bạo.

Bốn năm trước, Lena Headey đã tham gia Ủy ban Cứu hộ Quốc tế IRC (International Rescue Committee) trong nỗ lực gây quỹ cho những người Moria di cư trên hòn đảo Lesvos, Hi Lạp. Hoàn cảnh cư dân bị mắc kẹt tại hòn đảo ở cửa ngõ Địa Trung Hải này nguy cấp tuyệt vọng đến mức Lena, năm ngoái khi trở lại đây, đã phải viết tâm thư gây chú ý cộng đồng thế giới để mắt đến cuộc khủng hoảng người tị nạn châu Âu và được CNN đưa vào tác phẩm Life in a Camp của đài.

Lena Headey đã hợp tác với Ủy ban Cứu hộ Quốc tế IRC để gây chú ý của cộng động đến cuộc khủng hoảng người tị nạn Moria ở Hi Lạp nói riêng và châu Âu nói chung ẢNH: IRC INSTAGRAM

Lena Headey không đành lòng trước cảnh dân tị nạn đảo phải ngủ trên những chiếc cũi tạm bợ, chỉ với những tấm chăn bạc che chắn giá rét và được sử dụng như bức tường để mang lại chút riêng tư. Những nhu cầu đơn giản nhất hằng ngày không được đáp ứng. Còn nhà vệ sinh là một nỗi ô nhục, nước sinh hoạt thường xuyên bị cắt, đêm không có ánh sáng, nỗi đe dọa bạo lực tình dục. Họ bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng với điều kiện sống tồi tệ và không có gì chắc chắn về tương lai. Từng ấy thảm cảnh đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần của những người đang sống ở Moria, đến nỗi có đến 30% trong số họ đã từng cố gắng tự sát một lần.