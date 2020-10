Leonardo DiCaprio hội ngộ dàn sao hạng A trong dự án mới

Hôm 14.10, tờ Deadline xác nhận Leonardo Dicaprio sẽ tham gia dự án Don't Look Up của đạo diễn Adam McKay, dự kiến phát hành năm 2021. Phim theo chân hai nhà thiên văn học tay mơ trong hành trình cảnh báo với nhân loại về một thiên thạch sắp đâm vào trái đất . Phía Netflix còn khiến giới yêu điện ảnh đứng ngồi không yên khi công bố danh sách dàn diễn viên quy tụ toàn những tên tuổi hàng đầu Hollywood . Cùng xuất hiện với Leonardo DiCaprio trong Don't Look Up sẽ là Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry, Rob Morgan, và Tomer Sisley… Thậm chí, công chúa nhạc pop Ariana Grande cũng sẽ có mặt trong dự án này.

Netflix gây sốt khi công bố danh sách dàn cast trong mơ cho phim điện ảnh của đạo diễn Adam McKay Ảnh: Chụp màn hình

Don't Look Up do Adam McKay tự xây dựng kịch bản, sản xuất và đạo diễn. Đây là phim điện ảnh tiếp theo của anh sau Vice (2018). Nội dung phim xoay quanh một nhóm nhà thiên văn học tay mơ phát hiện Trái Đất sắp bị nghiền nát bởi thiên thạch khổng lồ. Họ lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi đường dài nhằm mục đích cảnh báo nhân loại về hiểm họa sắp tới. Tuy nhiên, mọi người đều không tin vào lời nói của họ. Adam McKay vốn là nhà làm phim ủng hộ mạnh mẽ phong trào chống biến đổi khí hậu. Don't Look Up có thể là ẩn dụ cho thực trạng các thảm họa thiên nhiên ập đến ngày một dồn dập, trong khi mọi người vẫn còn đang thờ ơ và vô tâm. Phim được gắn mác thể loại comedy, sci-fi (hài viễn tưởng). Tuy nhiên với phong cách làm phim của Adam McKay, giới mộ điệu điện ảnh dự đoán Don't Look Up sẽ mang phong cách bi hài, châm biếm sâu cay nhiều hơn là một bộ phim chọc cười đơn thuần.

Khán giả náo nức chờ đợi sự tái xuất của Leonardo DiCaprio sau vai diễn xuất thần của anh trong Once upon a time in Hollywood Ảnh: Sony

Adam McKay được đánh giá là một tài năng mới đáng chú ý trong giới biên kịch và đạo diễn. Ông là người từng đứng sau bộ phim The big short, Vice, phim truyền hình Succession vừa thắng giải Emmy gần đây. Các phim của vị đạo diễn này hầu hết đều có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, được đánh bóng thêm bằng tên tuổi của dàn diễn viên khách mời cực kì nổi tiếng. Có thể thấy, để chiêu mộ được cả dàn diễn viên “trong mơ” cho Don't Look Up, Netflix đã phải chi không ít tiền. Đây dự đoán sẽ là một dự án đinh của hãng trong năm 2021. Adam Mckay cũng tiết lộ phim sẽ khởi quay vào ngày 19.11 tại Boston, Mỹ.

Có thể thấy, hai dự án mới nhất của nam tài tử Leonardo DiCaprio đều sẽ được phát trực tuyến. Don't Look Up do Netflix đầu tư, trong khi Killers of the Flower Moon mới được Apple TV+ mua lại để phát trên hệ thống chiếu mạng của hãng. Được biết trước đây, tài tử Titanic từng đắn đo trước lời mời của Netflix vì vướng lịch quay Killers of the Flower Moon của “quái kiệt” Martin Scorsese. Vì vậy, thông tin Leonardo DiCaprio chính thức gật đầu với Don't Look Up cho thấy anh đã dàn xếp ổn thỏa thời gian biểu để xuất hiện trong cả hai bộ phim.