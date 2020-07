Loạt phim tháng 7 ra rạp Việt

4 bộ phim Việt ra rạp trong tháng này gồm: Bằng chứng vô hình (khởi chiếu 10.7), Đỉnh mù sương (17.7), Bí mật thiên đường (24.7) và Ròm (31.7). Trong số đó, bộ phim tâm lý tội phạm Bằng chứng vô hình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh vừa có buổi chiếu ra mắt báo giới vào tối 7.7. Đây là phiên bản Việt hóa của bộ phim Hàn Quốc Blind (tựa Việt: Nhân chứng mù) từng chiếu rạp vào năm 2011 với diễn xuất của ngôi sao Kim Ha-neul, Yoo Seung-ho... Chính vì thế, dù kỳ vọng bộ phim Bằng chứng vô hình sẽ làm nóng rạp chiếu nội địa sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 , nhưng e rằng phim sẽ khó chinh phục khán giả Việt bởi chất lượng phim còn lấn cấn ở nhiều chi tiết, do câu chuyện trong một kịch bản của Hàn Quốc chưa thực sự phù hợp với bối cảnh xã hội của Việt nam. Tuy nhiên, với những ai chưa từng xem Blind thì Bằng chứng vô hình vẫn có sự cuốn hút nhất định qua hành trình của tên biến thái giết người hàng loạt (Quang Tuấn thủ vai) được lật tẩy bởi cô gái mù (Phương Anh Đào đóng) - vốn là sinh viên học viện cảnh sát...

Quang Tuấn và Phương Anh Đào trong Bằng chứng vô hình Ảnh: CJ HK

Là bộ phim hành động của mùa phim Việt hè 2020, Đỉnh mù sương (đạo diễn Phan Anh) mang đến cho khán giả một câu chuyện báo thù gay cấn cùng những pha đối đầu kịch tính và nguy hiểm giữa các cao thủ võ thuật châu Á. Phim kể về Phi - một võ sĩ đã giải nghệ, khao khát bình yên, hạnh phúc bên gia đình nhưng liên tục gặp biến cố gây ra bởi những thủ đoạn thao túng, ép buộc từ tên trùm máu lạnh Ba Râu. Phim có sự tham gia của các ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á như: võ sư Vịnh Xuân Peter Phạm, đương kim vô địch boxing châu Á WBA Trương Đình Hoàng, Simon Kook - diễn viên từng đóng với Chân Tử Đan trong Diệp Vấn 3... Trong khi đó, Bí mật thiên đường đánh dấu cuộc tái xuất màn ảnh rộng của Lý Nhã Kỳ sau 6 năm, đóng cặp cùng tài tử Giày thủy tinh Han Jae-suk, do đạo diễn Park Hee-jun dàn dựng. Phim thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, kể chuyện một người vợ qua đời đột ngột trong tai nạn xe hơi và một năm sau, người chồng có cơ hội cứu vợ khi phát hiện mình có thể giao tiếp với một số người trong quá khứ...

Sau giải cao nhất ở nhánh New Currents tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) năm 2019, Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy được khán giả yêu phim nghệ thuật chờ đợi. Ròm kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi một khu chung cư cũ chờ giải tỏa tại Sài Gòn. Họ đều chơi số đề với hy vọng kiếm được khoản tiền lớn để đổi đời. Ròm là cậu bé làm "cò đề" kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn để họ có cơ may trúng đề. Dù có cuộc sống vất vả nhưng Ròm vẫn cố gắng để chạm được ước mơ của mình...

Bên cạnh đó, phim ngoại đáng chú ý trong tháng 7 có bom tấn Hàn Quốc Train to Busan 2 : Peninsula (tựa Việt: Bán đảo), ra rạp 24.7. Lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện kinh hoàng trong Train to Busan, tác phẩm xoay quanh cựu quân nhân Jung Seok (Gang Dong-won đóng), người từng mất cả gia đình do đại dịch zombie. May mắn sống sót rồi rời khỏi Hàn Quốc, anh phải sống đời lang bạt, nghèo khổ tại Hồng Kông suốt nhiều năm và sau đó trở về Seoul với nhiều tình tiết bất ngờ hơn khi bị tấn công bởi lũ thây ma hung tợn... Trailer của phim gây chú ý khi tung ra nhiều đại cảnh hành động mãn nhãn, cũng như những phân đoạn sử dụng kỹ xảo hoành tráng.