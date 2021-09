Lương Triều Vỹ từng có ý định giải nghệ ở tuổi 36

Hồi đầu tuần, Lương Triều Vỹ đã xuất hiện trong chương trình When I Was Young I Listen To The Radio để quảng bá cho bộ phim siêu anh hùng mới của Marvel mà ông đóng vai phản diện. Tại đây, nữ diễn viên kiêm MC kỳ cựu Trịnh Du Linh đã nhắc lại cuộc phỏng vấn mà bà thực hiện với tài tử Hồng Kông này cách đây gần 30 năm. Thời điểm đó, nghệ sĩ họ Lương đang là ngôi sao hàng đầu của đài TVB , nam diễn viên khi ấy đã dứt khoát rằng mình sẽ giải nghệ ở tuổi 36.

Lương Triều Vỹ hội ngộ Trịnh Du Linh trong chương trình cách đây ít ngày ẢNH: INSTAGRAM NV

Khi được nhắc lại chuyện xưa, sao phim Anh hùng cho biết bản thân đã quên mất tuyên bố hùng hồn của mình hồi trẻ. Tuy nhiên ông thừa nhận rằng mình từng có ý định nghỉ hưu trước tuổi 30 vì khối lượng công việc nặng nhọc. Lương Triều Vỹ bộc bạch trong chương trình: “Tôi sẽ không có được vị trí như ngày hôm nay nếu không trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ. Giá trị của mỗi người sẽ thay đổi khi họ trưởng thành, học được cách thư giãn và không có những suy nghĩ cực đoan như vậy”. Khác với suy nghĩ bỏ bỏ nghề sớm như thời trẻ, ông xã của Lưu Gia Linh chỉ biết hiện tại nam diễn viên không có kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 59 và chỉ dừng đóng phim khi bản thân cảm thấy mệt mỏi. Tài tử kỳ cựu cho biết ông thường tiếp tục tham gia diễn xuất sau thời gian được nghỉ ngơi đầy đủ và nhận được những vai diễn hay. Nếu năm xưa quyết tâm từ bỏ nghiệp diễn, khán giả sẽ không có cơ hội được thấy Lương Triều Vỹ trong bom tấn Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings ẢNH: HK01

Mới đây, Lương Triều Vỹ trở lại màn ảnh rộng với vai phản diện Từ Văn Vũ (Xu Wenwu) - cha của Shang-Chi, trong phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings . Nam diễn viên kỳ cựu cho biết ông phải làm việc 10 tiếng mỗi ngày trên trường quay bom tấn Hollywood và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống. Ngôi sao U60 cho biết thời đóng phim siêu anh hùng của Marvel khiến mình nhớ lại những ngày tháng đóng phim truyền hình dài tập.

Tài tử lừng danh xứ Cảng thơm cho biết dù trải qua nhiều khó khăn trên phim trường nhưng may mắn là quá trình ông quay Shang-Chi diễn ra suôn sẻ. Nam diễn viên chia sẻ rằng ông cố gắng tự mình thực hiện một số cảnh hành động trong phim nhưng không được phép thực hiện các pha nguy hiểm hơn vì sợ bất kỳ chấn thương nào của bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình quay phim.

Sau Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Lương Triều Vỹ trở lại xứ Cảng thơm tham gia vào bộ phim kinh dị tội phạm Once Upon A Time In Hong Kong. Nam diễn viên kỳ cựu cũng có lịch trình đến Thượng Hải để quay một phim điện ảnh khác. Ngôi sao 59 tuổi cũng tiết lộ ông sẽ đến Vancouver (Canada) vào năm tới để quay một dự án truyền hình dài tập. Tác phẩm này đánh dấu lần trở lại màn ảnh nhỏ của tài tử họ Lương kể từ phim Hiệp khách hành (1989).

Tài tử 59 tuổi tất bật với nhiều dự án mới sau phim về siêu anh hùng Shang-Chi ẢNH: MARVEL STUDIOS

Sinh năm 1962, Lương Triều Vỹ là tên tuổi đắt giá bậc nhất làng điện ảnh Hồng Kông, gặt hái được thành công vang dội ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ông từng là một trong “Ngũ hổ tướng” của TVB và ghi dấu trên màn ảnh nhỏ với các bộ phim: Thiên long bát bộ (1982), Lộc Đỉnh Ký (1984), Dương Gia Tướng, Ỷ thiên đồ long ký (1986), Tân trát sư huynh, Hiệp khách hành (1989)…