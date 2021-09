Lý Liên Kiệt lao đao khi từ chối sao kê vụ quyên góp từ thiện ở Tứ Xuyên

Lý Liên Kiệt thành lập One Foundation năm 2007 với mục tiêu giúp đỡ trẻ em nghèo vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong suốt nhiều năm, ông luôn cố gắng dùng hình ảnh của một ngôi sao màn bạc để tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, dần xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái. Tháng 4.2013, trận động đất tại Nhã An (Tứ Xuyên, Trung Quốc ) khiến gần 12.000 người bị ảnh hưởng nặng nề. Lý Liên Kiệt đã nhanh chóng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cấp tốc trong 72 giờ, thu hút 450.000 người đóng góp khiến danh tiếng của One Foundation tăng cao. Thời điểm này, uy tín của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đang giảm sút nên người dân có xu hướng tin tưởng vào các quỹ tư nhân, trong đó nghệ sĩ dễ dàng dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi số đông.