Mai Phương Thúy và những nàng hậu chưa vội cưới

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy sau 15 năm vẫn được công chúng mến mộ và đặc biệt quan tâm. Không chỉ giữ nguyên phong độ nhan sắc mà Mai Phương Thúy ngày càng gợi cảm, quyến rũ với gu thời trang vô cùng táo bạo. Ở tuổi 32, nàng hậu không những là gương mặt được săn đón trong showbiz Việt mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, giàu có. Trong chuyện tình yêu, người đẹp lại rất kín tiếng và thường chỉ úp mở chút ít mỗi khi được hỏi về bạn trai. Mai Phương Thúy từng thổ lộ cuộc đời cô chỉ trải qua 2 mối tình sâu đậm mà đã mất đến 14 - 15 năm để yêu. Ở thời điểm hiện tại, hoa hậu cho biết cô và bạn trai lâu năm vẫn rất gắn bó nhưng cả hai vẫn chưa tính đến chuyện xa hơn. Bản thân Mai Phương Thúy vẫn muốn tập trung cho công việc và ưu tiên chuyện kiếm tiền.

Mai Phương Thúy vẫn trẻ trung, bốc lửa ở tuổi 32 Ảnh: FBNV

Mai Phương Thúy cho biết cô dự tính kết hôn trước tuổi 40. “Nhưng nếu không được nữa thì sẽ làm cô dâu U50 cho mọi người trầm trồ”, cô nói. Gần đây trong một cuộc phỏng vấn, Mai Phương Thúy còn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi bỗng dưng tuyên bố muốn trở lại đời sống độc thân. Hoa hậu chia sẻ: “Qua năm nay tự nhiên có ý định muốn trở lại cuộc sống độc thân một thời gian. Muốn không phải báo cáo mọi thứ với người nào đó khoảng 1-2 năm gì đấy xem thế nào. Người yêu tôi mắng tôi suốt ngày ấy, mà không sao đâu đừng lo cho anh ấy”.

Hoa hậu Việt Nam 2006 chưa muốn kết hôn vì còn mải mê với công việc, tận hưởng sự thoải mái, tự do của đời sống độc thân Ảnh: FBNV

Hoa hậu H’Hen Niê

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng sắp bước qua ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn chưa vội kết hôn. H’Hen Niê từng có mối tình lâu năm với bạn trai nhiếp ảnh gia. Mỗi khi nhắc đến người yêu, nàng hậu đều dành cho anh nhiều lời khen ngợi. Bạn trai của H’Hen Niê cũng từng nhiều lần về thăm nhà cô, khiến người hâm mộ mong chờ một đám cưới trong tương lai gần.

Tuy nhiên, H’Hen Niê gây tiếc nuối khi bất ngờ tuyên bố cô và bạn trai đã chính thức “đường ai nấy đi” vào thời điểm tháng 10.2020 sau nhiều lời đồn đoán. Bên cạnh đó, hoa hậu cho biết cô hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ và không tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm của cô. Bởi đối với H’Hen Niê ở thời điểm hiện tại, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Người đẹp muốn được hoạt động năng nổ hơn nữa trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật , đồng thời xây dựng đủ tiềm lực kinh tế để chăm lo cho gia đình. H’Hen Niê còn đang thử sức mình ở vai trò diễn viên điện ảnh thông qua bộ phim hành động 578: Phát súng của kẻ điên.

Hoa hậu chính thức quay lại trạng thái độc thân, quyến rũ và toàn tâm cho sự nghiệp Ảnh: FBNV

Á hậu Vũ Hoàng My

Vũ Hoàng My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Những năm đầu sau khi đăng quang, người đẹp thường được công chúng quan tâm khi trở thành bạn gái của thiếu gia Phillip Nguyễn , em chồng “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà. Trải qua nhiều năm yêu và gắn bó sâu đậm nhưng cuối cùng á hậu cùng bạn trai phải “đường ai nấy đi” vì không cùng chí hướng. Bản thân Hoàng My từng thừa nhận cuộc chia tay trong quá khứ dường như lấy cạn sức lực của cô. Á hậu thậm chí nghĩ rằng mình khó lòng vượt qua những thương tổn sau cuộc đổ vỡ ấy.

Năm 2016, Vũ Hoàng My gây bất ngờ khi chính thức rời xa showbiz để đến Israel, bắt đầu một cuộc hành trình mới vừa để khám phá, vừa để học làm phim. Trong thời gian sinh sống tại quốc gia Trung Đông này, á hậu từng tiết lộ cô có bạn trai nhưng mọi thông tin đều được cô giữ kín.

Sau khi đổ vỡ với doanh nhân Phillip Nguyễn, á hậu Hoàng My không còn muốn kết hôn Ảnh: FBNV

Khoảng 2 năm sau đó, người đẹp trở về Việt Nam nhưng cũng chỉ tham gia một số ít các dự án nghệ thuật. Những thông tin về đời tư cũng hiếm khi nào được Hoàng My chia sẻ với báo giới. Bước sang tuổi 33, Hoàng My hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân và giữ vững phong độ nhan sắc. Vẫn có nhiều lời đồn đoán cho rằng Hoàng My có bạn trai đại gia “chống lưng” ở Israel nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng về những lời xì xầm của dư luận.

Bản thân Vũ Hoàng My từng tuyên bố cô không muốn kết hôn hay sinh con mà muốn dành thời gian để đầu tư vào bản thân. Bên cạnh đó, nàng á hậu bộc bạch: “Thật ra khi mình hiểu và biết nhiều hơn về thế giới , tôi không biết mình hạnh phúc hơn hay tuyệt vọng hơn vì thế giới này có quá nhiều vấn đề. Khi đi như vậy, tôi cố gắng chọn nhìn những khía cạnh tốt đẹp trong những điều nhỏ nhặt của con người. Dẫu vậy, để mang một sinh linh khác - nghĩa là con của mình - đến với thế giới này thì tôi chưa sẵn sàng. Bởi vì tôi thấy mình chưa đủ trí tuệ để dạy cho con những điều giúp con nhận thấy thế giới này tốt đẹp hơn. Hiện tại tôi nhìn thế giới này có hai chiều, có khi thì rất tối, cũng có khi rất sáng”.

Người đẹp tận hưởng cuộc sống chu du khắp nơi, đầu tư cho bản thân mình Ảnh: FBNV

Á hậu Mâu Thủy

Mâu Thủy công khai mối quan hệ với bạn trai cũ vào thời điểm đầu năm 2019. Tuy nhiên diện mạo và danh tính “nửa kia” của người đẹp luôn được giữ kín dù cả hai đã yêu nhau 6 năm. Khi được hỏi vì sao yêu nhau quá lâu mà vẫn chưa cưới, Mâu Thủy giải thích cô vốn không thích ràng buộc người yêu mình bằng hôn nhân và cưới cũng chỉ là hình thức. Mâu Thủy từng chia sẻ: “Chỉ mới 6 năm thôi, có người quen mười mấy năm còn chưa cưới. Với tôi cưới chỉ là hình thức, quan trọng hạnh phúc mới là điều cần hướng tới. Có thể 2 - 3 năm nữa tôi mới cưới, hoặc có thể sinh con xong mới cưới”.

Mâu Thủy “đường ai nấy đi” với mối tình gần 8 năm khiến nhiều người bất ngờ Ảnh: FBNV

Sau khi đi cùng nhau được hơn 7 năm, Mâu Thủy khiến người hâm mộ nuối tiếc khi tuyên bố đã chia tay bạn trai vào đầu năm 2020. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho biết sau khoảng thời gian dài yêu nhau, cô không còn cảm nhận được trọn vẹn sự yêu thương và quan tâm từ đối phương như thuở ban đầu. Người đẹp thậm chí cảm thấy tổn thương khi dần nhận ra người yêu mình có phần nào vô tâm, thiếu tinh tế. Vì vậy, dẫu người yêu níu kéo nhưng Mâu Thủy vẫn quyết định dứt khoát chia tay.

“Tôi tự nhủ chúng tôi không đủ duyên. Trước đây, anh từng bảo sẽ cưới tôi khi nào kinh tế ổn định. Khi đó dù linh cảm mình không lấy người này, tôi vẫn yêu từ năm này sang tháng nọ. Tuổi trẻ mà, chỉ biết cuốn theo cảm xúc. Tôi buồn vì cả thanh xuân chỉ dành cho một người. Sau này, tôi sẽ yêu một cách lý trí hơn”, Mâu Thủy trải lòng.

Vượt qua đổ vỡ, Mâu Thủy hy vọng cô sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương và quan tâm cô từ những hành động nhỏ nhất. Á hậu cho biết cô thích người đàn ông có chí cầu tiến, bản lĩnh, không cần phải quá giàu nhưng phải có tố chất nào đó khiến cho cô phải ngưỡng mộ. Bàn về quan điểm hôn nhân, Mâu Thủy cho biết sẽ kết hôn khi cảm thấy tình cảm đủ chín. Đồng thời, cô không bao giờ lo lắng hay đặt mục tiêu phải kết hôn trước 30 tuổi.