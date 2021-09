MC gốc Việt háo hức đón con đầu lòng với rapper Mỹ sau cú sốc sảy thai

Jeannie Mai tiết lộ tin vui thông qua chương trình The Real cũng như cuộc phỏng vấn của cô với tạp chí Women's Health vào hôm 20.9 (giờ Mỹ). Trong bài đăng Instagram mới nhất, người đẹp 42 tuổi khoe video cô cho Jeezy lắng nghe nhịp tim của em bé và khiến nam rapper thích thú, hạnh phúc. Khoảnh khắc ấm áp của cặp sao nhanh chóng nhận về hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải. Sao nữ gốc Việt nói với Women's Health rằng vợ chồng cô đã cố giấu kín tin tức này suốt 5 tháng qua. Nghệ sĩ sinh năm 1979 cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng công khai tin vui với người hâm mộ.

Hai vợ chồng sao nữ gốc Việt khoe khoảnh khắc nghe nhịp tim của em bé trong bụng INSTAGRAM NV

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Jeannie Mai cho biết cô và Jeezy đã cố gắng có con từ năm ngoái nhưng cả hai rất vất vả để thụ thai. Sau thời gian nỗ lực không có kết quả, họ đã thử tìm đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Cô giải thích: “Cả hai chúng tôi đều cần một chút hỗ trợ, nhất là lúc đó tôi đã 41 tuổi”. Thế rồi chỉ một tháng trước đám cưới của cặp sao hồi tháng 3.2021, nữ MC nổi tiếng bất ngờ phát hiện mình đã mang thai nhưng cô bị sảy thai ngay sau đó. Điều này trở thành cú sốc lớn đối với Jeannie Mai, khiến cô đau đớn, tổn thương và nhiều lần tự dằn vặt mình.

Một tuần sau đám cưới, họ hẹn gặp bác sĩ để bàn về chuyện thụ tinh nhân tạo và rồi Jeannie Mai phát hiện ra mình đã mang thai thêm một lần nữa. Cô chia sẻ thật may mắn khi có thể thụ thai trong giai đoạn đặc biệt ấy. “Đó là dấu hiệu tuyệt nhất cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra mà bạn không thể kiểm soát được”, sao nữ 7X chia sẻ. Jeannie thừa nhận: “Làm mẹ là vai trò khó nhất trên toàn thế giới ” và háo hức trước hành trình mới bên cạnh thiên thần sắp chào đời.

Jeannie Mai hạnh phúc vì sắp làm mẹ và luôn có ông xã ở bên GEORGE KAPETANAKIS/WOMEN’S HEALTH

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Sao nữ khởi nghiệp từ công việc trang điểm rồi dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real... Cô từng trải qua cuộc hôn nhân 10 năm với Freddy Harteis trước khi gặp gỡ rồi hẹn hò Jeezy vào năm 2018. Bộ đôi nổi tiếng đính hôn hồi tháng 3.2020 và tổ chức đám cưới lãng mạn tại nhà riêng ở Atlanta (Mỹ) vào tháng 3 năm nay. Em bé sắp chào đời là con đầu lòng của Jeannie Mai trong khi chồng cô đã có con riêng trước đó.