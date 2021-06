MC nổi tiếng James Corden bị chỉ trích vì gọi hột vịt lộn là món 'kinh tởm'

Ngày 10.6 (giờ Mỹ), tờ Yahoo đưa tin gần 12.000 người đã ký một lá đơn trên Change.org để kêu gọi James Corden hủy bỏ tiết mục Spill Your Guts trong talkshow The Late Late Show with James Corden. Spill Your Guts là tiết mục có nhiều người nổi tiếng tham gia và họ phải trả lời các câu hỏi mang tính cá nhân hoặc ăn những món ăn được gắn mác "ghê tởm". Người đưa ra bản kiến nghị - ngôi sao mạng xã hội gốc Philippines Kim Saira bộc bạch: "Nhiều món James Corden ép buộc người chơi của mình ăn đều đến từ các nền văn hóa châu Á, bao gồm hột vịt lộn, trứng bắc thảo, chân gà... và gọi chúng là kinh tởm. Đây đúng là phân biệt chủng tộc. Thật là thiếu tôn trọng".

Kim Saira nói thêm: "Tôi thường ăn trứng vịt lộn khi đến Philippines cùng bà và anh em họ của mình. Đây là một món ăn quan trọng đối với tôi nhưng James Corden lại gọi nó là món ăn kinh tởm”.

Món trứng vịt lộn (balut) được nam MC nổi tiếng gọi là món ăn "kinh tởm" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bối cảnh những vụ bạo lực nhắm đến người Mỹ gốc Á ngày càng tăng cao, hành động của James Corden không chỉ vô cùng phản cảm và thiếu tế nhị về mặt văn hóa mà còn góp phần gia tăng phân biệt chủng tộc. Khán giả cho biết họ muốn MC nổi tiếng bỏ đi phần chơi Spill Your Guts hoặc sửa đổi nó theo cách không gây khó chịu. Ngoài ra, James Corden còn được yêu cầu đưa ra lời xin lỗi chính thức trong chương trình của mình cũng như quyên góp để hỗ trợ các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ do người châu Á sở hữu.

Kendall Jenner và James Corden trước khi tham gia tiết mục Spill Your Guts ẢNH: GETTY IMAGES

"James Corden cố thể hiện rằng anh ta không phân biệt chủng tộc nhưng rồi lại dùng thức ăn để đùa cợt những người gốc châu Á", "Tôi không hề cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến món ăn truyền thống của quê hương mình bị đem ra chế nhạo", "Người châu Á chỉ có giá trị khi họ có thể lợi dụng được đúng không?", "Hãy sáng tạo hơn, đừng dùng những chiêu trò cũ rích để câu view nữa"... là những bình luận của cư dân mạng trên Twitter. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Kendall Jenner, Justin Bieber, Harry Styles, Jimmy Kimmel và Demi Moore... đều đã từng tham gia tiết mục Spill Your Guts cùng với James Corden.

James Corden sinh năm 1978, là diễn viên, ca sĩ, danh hài kiêm MC người Anh. James Corden là MC của The Late Late Show with James Corden, một talk show của đài CBS. Với tài năng của mình, anh được vinh dự đảm nhận vị trí dẫn chương trình cho lễ trao giải Grammy lần thứ 59. The Late Late Show with James Corden từng nhận 4 đề cử Primetime Emmy nhưng vướng nhiều lùm xùm không đáng có.