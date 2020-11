MC nổi tiếng xứ Hàn gây xôn xao vì công khai làm mẹ đơn thân

Fujita Sayuri cho biết cô đã có rất nhiều trăn trở về hôn nhân và gia đình. Mặc dù rất muốn có con, Sayuri lại không thể kết hôn vội vàng. Cô cũng không có ý định về chung nhà với người mình không yêu chỉ vì mục đích sinh con. Vì vậy, nữ MC nổi tiếng mạnh mẽ chọn lựa việc làm mẹ đơn thân bằng cách thụ tinh nhân tạo. Dù vậy, luật pháp Hàn Quốc lại có quy định phụ nữ chưa kết hôn sẽ không được nhận tinh trùng hiến tặng nên Sayuri đã đến Nhật Bản để hoàn thành ước mơ của mình.

Fujita Sayuri sinh năm 1979, là người Nhật Bản nhưng hiện sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Cô lấy nghệ danh Sayuri, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Mỹ nhân 41 tuổi này không những quen mặt với fan Kpop mà còn được khán giả châu Á biết đến rộng rãi nhờ tham gia các show như With You (tương tự như We Got Married) với Lee Sang Min, Real Men 2, My Little Old Boy và đảm nhận vị trí MC cho iKON Idol School Trip của nhóm nhạc nhà YG.