MC Thanh Mai khoe dáng nóng bỏng ở tuổi U.50

Tương lai, nữ diễn viên Cô thủ môn tội nghiệp hi vọng sớm đoàn tụ con gái Alex đang sinh sống ở Mỹ. Dù xa con, cô phần nào yên tâm vì có người thân ở Mỹ hỗ trợ. Alex rất ngoan ngoãn, độc lập và chăm chỉ học tập. "Dù tôi rất nhớ con nhưng vẫn phải chịu vì đây là tình hình chung do dịch. Tôi chỉ cần mọi người đều khỏe mạnh, bình an là được", Thanh Mai tâm sự

Ảnh: NVCC