‘Mẹ Rồng’ Emilia Clarke vướng tin hẹn hò tình cũ của kiều nữ ‘Mission Impossible’

Theo nhiều nguồn tin, Emilia Clarke đã rơi vào “lưới tình” của Tom Turner, bạn trai cũ của “đả nữ” phim Điệp vụ bất khả thi - Rebecca Ferguson. Được biết, minh tinh Game of Thrones và tình mới đã gắn kết với nhau nhờ tình yêu với thú cưng. Cặp đôi mới của làng giải trí đã dành nhiều thời gian bên nhau trong khi dắt chó cưng của Emilia đi dạo. Một nguồn tin hé lộ rằng Tom Turner say mê nữ diễn viên 34 tuổi đồng thời rất nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai và mong có một tương lai lâu dài với bạn gái.

Trước khi được xem là bạn trai mới của sao phim Me before you, Tom Turner từng có mối tình với người đẹp Thụy Điển Rebecca Ferguson. Họ có cơ hội làm việc với nhau trên trường quay Mission Impossible: Rogue Nation vào năm 2015. Tuy nhiên, bô đôi sau đó đã chia tay khi Tom nhận thấy bạn gái trưởng thành hơn mình. Anh là trợ lý đạo diễn làm việc trong nhiều dự án lớn của Hollywood như: Mission Impossible, Rogue One: A Star Wars Story, Charlie Angels…

Tom Turner được cho là đang rất nghiêm túc trước mối quan hệ tình cảm của anh và Emilia Clarke ẢNH: INSTAGRAM NV

Nghi án Emilia Clarke hẹn hò Tom Turner xuất hiện không lâu sau khi cô xác nhận tình trạng độc thân hồi tháng 5 vừa qua. “Hiện tôi đang độc thân. Hẹn hò trong ngành này là một điều thú vị, tôi đã có những câu chuyện hấp dẫn và nhiều điều hay ho để nói trong một bữa tối vui vẻ. Tôi từng hẹn hò với các diễn viên nhưng bây giờ thì không”, ngôi sao sinh năm 1986 cho biết. Năm ngoái, truyền thông quốc tế tiết lộ sao phim Kẻ hủy diệt đã chia tay đạo diễn Charlie McDowall sau khoảng một năm hẹn hò. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên 34 tuổi đã tự cách ly tại Anh sau khi thông báo đến fan rằng vở kịch mang tên West End của cô đã bị hủy bỏ.

Trước thông tin hẹn hò người mới, Daily Mail đã liên hệ với Emilia Clarke nhưng đến nay cô vẫn chưa có phản hồi ẢNH: AFP