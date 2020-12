Minh tinh làm dâu Hoàng gia Anh trước cả Meghan Markle giờ ra sao?

Trong khi Meghan Markle mất hút khỏi kinh đô điện ảnh sau hôn lễ xa hoa thì Sophie Winkleman chỉ một ngày sau đám cưới đã rời Vương quốc Anh, đánh đổi cuộc sống hoàng gia để có cơ hội ở Hollywood. Đến nay, ở tuổi 40, phu nhân Frederick vẫn thấy hạnh phúc ở cả hai vai trò, nàng dâu Hoàng gia Anh và làm ngôi sao điện ảnh.

11 năm trôi qua kể từ khi Sophie Winleman nhận danh vị Lady Frederick Windsor, mọi thứ dường như đang trải hoa hồng dưới chân cô. London và Hollywood trở thành hai ngôi nhà thân thương đối với Sophie trong khi cô bạn đồng nghiệp ngày nào, Meghan Markle, vẫn chưa nhập cuộc lại thế giới điện ảnh kể từ khi được gọi là Nữ công tước xứ Sussex cách đây hai năm. Ngày 12.9.2009 Winkleman kết hôn với Freddie, con trai của Hoàng tử Michael xứ Kent, anh họ Nữ hoàng Elizabeth. Chỉ một hôm sau hai vợ chồng đã rời Cung điện Hampton Court ở Hoàng gia bay đi Mỹ, và ngày 14 cô đã bắt tay ngay vào công việc diễn xuất đằng sau máy quay. Như thế cả hai không có... tuần trăng mật.

Trong khi có những tin đồn về sự rạn nứt giữa Cung điện Buckingham với cặp Meghan Markle - Harry, thì Phu nhân Frederick dường như có một trải nghiệm khác. Mỗi lần rời Hollywood về London, dù dài hay ngắn ngày, Hoàng gia Anh vẫn như một chốn thân thiết với Sophie Winkleman. Các thành viên chốn vương triều lúc nào cũng mở rộng vòng tay chào đón gia đình nhỏ của cô, và Sophie chưa từng phải trải nghiệm tiêu cực nào, điều mà Markle không tránh được.

Còn mối quan hệ Meghan - Sophie thì sao? Mặc dù là đồng nghiệp nhưng cả hai không thực sự biết nhau. Năm 2011, khi Winkleman nhận vai Zoey trong Two and a Half Men đóng chung với Ashton Kutcher thì Meghan Markle đang tham gia phim Suits. Nhận xét về Nữ công tước xứ Sussex, Lady Frederick gói gọn trong hai phẩm chất nổi bật nhất, “đầy năng lượng” và “rất tập trung”.

Là dân London chính gốc xuất thân từ gia đình chữ nghĩa và làm nghệ thuật, Sophia Winkleman vừa giỏi văn vừa là ca sĩ có chất giọng khi từng gia nhập nhà hát năm 1997, nhưng cuối cùng cô lại đi theo con đường diễn xuất. Năm 21 tuổi Sophie tiếp cận Hollywood khi được chọn vào vai chính một phim truyền hình của Warner Bros. Tuy nhiên áp lực phải giảm cân để hợp vai khiến cô không chịu đựng được nên đã quay trở lại London và ở quê nhà suốt 7 năm rồi mới tái xuất. Từ đó Sophie xuất hiện trong nhiều phim từ Waking the Dead, The Chronicles of Narnia, White Teeth đến TheTrial of Tony Blair. Chính cô cũng đã gây tiếng vang khi viết kịch bản cho hai sao nữ lớn là Salma Hayek và Penélope Cruz.