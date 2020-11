Miu Lê, OSAD cùng nhau trao đi may mắn và nhận lại nụ cười

Cuối tuần qua, sản phẩm âm nhạc mang tên Trao đi may mắn, nhận lại nụ cười được sáng tác bởi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức ra mắt. Ca khúc với giai điệu tươi vui cùng giọng hát trong trẻo của Miu Lê kết hợp với phần rap ấn tượng của OSAD khiến nhiều khán giả thích thú. Bản audio phát hành độc quyền của ca khúc này trên NCT (NhacCuaTui) cũng được các bạn trẻ nghe đi nghe lại nhiều lần.

Câu hát Khó khăn nào cũng sẽ qua, nỗi buồn kéo nhau đi xa…/Trao đi yêu thương, nhận về hạnh phúc… như truyền thêm những năng lượng tích cực để mọi người quên đi những âu lo trong cuộc sống, vượt qua những chông gai và chờ đón một ngày mai tươi sáng đang ở phía trước.

Trao đi may mắn, nhận lại nụ cười là ca khúc chính trong dự án âm nhạc mang tên “Ngày may mắn” được thực hiện bởi T Production nhằm tôn vinh những hành động ý nghĩa của các mạnh thường quân, các nghệ sĩ Việt đã mang may mắn của mình sẻ chia với cộng đồng, giúp vượt qua khó khăn trong một năm đầy biến động với dịch bệnh nối tiếp thiên tai như: dịch Covid-19 toàn cầu, hạn mặn miền Tây lịch sử, sạt lở, lũ lụt miền Trung kéo dài gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến nhân dân… Nhưng với tinh thần dân tộc và sức mạnh đoàn kết của cả nước, chúng ta luôn đồng lòng, san sẻ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.