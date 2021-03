Muôn kiểu 'cưa cẩm' của Hồ Nhất Thiên, Lý Nhất Đồng trong ‘Cá mực hầm mật 2’

Cá mực hầm mật 2 là một trong những phim truyền hình được chú ý nhất trên màn ảnh xứ Trung trong 3 tháng đầu năm 2021. Không chỉ thu hút lượng khán giả “khủng” nhờ danh tiếng từ “người tiền nhiệm”, phim còn khiến người xem mê mẩn bởi mối tình “chị em” ngọt ngào của cặp nhân vật chính Ngô Bạch - Ngải Tình qua màn thể hiện của bộ đôi trai xinh gái đẹp Hồ Nhất Thiên - Lý Nhất Đồng . Cả hai liên tục “thả thính” đối phương bằng nhiều cách thức riêng khiến fan không khỏi phấn khích.

Phải lòng đàn chị Ngải Tình từ lâu, Ngô Bạch vẫn luôn âm thầm dõi theo cô và từng bước cưa cẩm đàn chị. Mỹ nam này thường dùng hành động thay lời nói, không ngại bỏ tâm sức, tiền bạc để cưa đổ người thương. Trong mười năm yêu đơn phương Ngải Tình, Ngô Bạch chấp nhận việc cô không biết mình, thậm chí từng chứng kiến “crush” yêu người khác nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Sự quan tâm của nam chính dành cho người thương thể hiện qua những hành động nhỏ nhất. Từ việc nhớ rõ thao tác điều khiển của Ngải Tình đến lo lắng cô sẽ chịu tổn thương khi nghe chuyện giải tán, tất cả đã cho thấy một Ngô Bạch đầy nhạy cảm, tinh tế khi yêu.

Những mối tình “chị em” vẫn vấp phải hồ nghi từ người ngoài, nhất là mối quan ngại rằng người con trai chưa đủ trưởng thành, chín chắn so với bạn gái, tuy nhiên với nam chính Cá mực hầm mật 2, anh lại cho thấy tuổi tác không phải vấn đề đáng lo lắng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngay cả khi đang bị cơn đau dạ dày hành hạ, Ngô Bạch vẫn bất chấp chạy đi gặp Ngải Tình chỉ để nói một câu chào mà anh phải đợi tới ba năm mới có thể thốt ra. Cũng từ đây, hành trình “cưa” chị đẹp của Ngô Bạch chính thức bắt đầu, không còn âm thầm theo dõi từ xa, anh chuyển sang “tấn công”, quyết chiếm được trái tim chị đẹp. Với thân phận là đội trưởng và tay đấu thành công bậc nhất trong giới robot đối kháng, nam chính Cá mực hầm mật 2 luôn luôn hào phóng “chi mạnh” để gây ấn tượng với Ngải Tình. Ngô Bạch từng tậu xế hộp mới để tiện đưa đón chị đẹp. Thậm chí, thay vì kiểm tra ghế lái chính và tiện ích của xe như bao người, anh lại ưu tiên độ êm ái, thoải mái của ghế phụ, vốn chỉ dành riêng cho Ngải Tình ngồi.

Ngô Bạch ít nói nhưng những cử chỉ quan tâm của anh chắc chắn khiến phái nữ phải tan chảy. Anh luôn biết cách lấy lòng người thương bằng những món quà nho nhỏ thể hiện sự chân thành, tâm lý và hết lòng vì đối phương. Đặc biệt, phân cảnh nam chính mua hẳn hai hộp socola để tìm được viên duy nhất có chứa dòng chữ: “Anh gặp ai cũng không có ý, chỉ rung động khi nhìn thấy em” rồi tặng bạn gái như một cách “thay lời muốn nói” khiến nhiều khán giả thích thú vì quá ngọt ngào.

Nam chính Ngô Bạch luôn cố tìm cách lấy lòng người mình yêu và khiến người xem liêu xiêu vì những hành động lãng mạn ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trái với Ngô Bạch, cách nữ chính đối diện với tình cảm lại kín đáo hơn. Tuy nhiên, không chỉ có mỹ họ Ngô yêu đơn phương mà chị đẹp từ lâu cũng thầm có tình ý với hậu bối. Từ lần đầu gặp nhau tại đấu trường nhiều năm về trước, Ngải Tình chỉ coi Ngô Bạch là một đàn em trong giới. Thế nhưng sau khoảng thời gian anh về nước, tình cảm của người đẹp dành cho "cậu em" có sự thay đổi. Chứng kiến người con trai ấy xuất hiện trước mặt mình sau ba năm biệt tăm, trong lòng cô có nhiều cảm xúc rối bời vì không biết phải nói gì ngoài một câu chào, nhưng khi về nhà lòng lại hân hoan vì cuối cùng cũng được gặp lại. Có lẽ chính Ngải Tình cũng không ngờ được bản thân đã vô thức chờ đợi Ngô Bạch lâu đến vậy.

Người đẹp cũng bị một loạt những hành động của Ngô Bạch làm cho rung động. Đàn em chỉ giúp Ngải Tình chỉnh lại quần áo thôi mà đã khiến cô ngẩn ngơ suốt buổi tối. Khi nghe học sinh của mình nói: “Anh Ngô Bạch thích cô đó”, nữ chính đã bất giác nở nụ cười. Lúc được nhân viên bán cà phê nói rằng cốc latte hạt dẻ mà cô vừa uống là do Ngô Bạch đặt làm, trong lòng Ngải Tình dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Tình cảm của Ngải Tình dành cho Ngô Bạch còn được thể hiện qua 2 lần say rượu. Ở lần đầu, cô đã nắm chặt tay đàn em và nói “Mừng thật đấy, cậu trở lại rồi”. Tới lần thứ 2, Ngải Tình còn “bạo” hơn khi hỏi rằng “Cậu có còn thích tôi không?”. Người ta vẫn hay nói, khi say con người nói lời thật lòng và nữ chính cũng không phải ngoại lệ.

Dù mất khá nhiều thời gian để theo đuổi đối phương nhưng sau tất cả, cặp đôi Cá mực hầm mật 2 đã không bỏ lỡ nhau khiến fan không khỏi thích thú, mãn nguyện ẢNH: CẮT TỪ PHIM