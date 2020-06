MV 'DNA' của BTS cán mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube

DNA là ca khúc chủ đề trong album Love Yourself: Her - album mở đầu series Love Yourself của BTS , được ra mắt vào ngày 18.9.2017. Ngay từ khi mới ra mắt, DNA của BTS đã được ví von như “quái vật YouTube” với những thành tích vô cùng đáng nể. MV này trở thành video âm nhạc K-Pop đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất, đạt 20 triệu lượt xem nhanh nhất, lập kỷ lục YouTube khi đạt 20,9 triệu lượt xem chỉ trong 24 giờ.

Chưa dừng lại ở đó, DNA còn lọt vào bảng xếp hạng Global Top 50 của Spotify với vị trí #50. Đó là lần đầu tiên nghệ sĩ Hàn Quốc có mặt trong bảng xếp hạng này. DNA còn đạt No.49 trong danh sách 100 ca khúc xuất sắc nhất của năm 2017 theo bình chọn của Billboard. Tại Hàn Quốc, theo bảng xếp hạng Hanteo, trong ngày đầu tiên mở bán chính thức, Love Yourself: Her đã "tẩu tán" được 450.659 bản, lập kỷ lục về doanh thu cao nhất trong một ngày tính đến thời điểm đó.

Đây là một thành tích vô cùng ý nghĩa đối với nhóm nhạc đình đám này, đặc biệt là trong thời gian các thành viên của nhóm liên tục dính vào những vụ lùm xùm đáng tiếc. Tháng 5, Jungkook của BTS bị tố liều mạng đi đến một quán bar ở Itaewon giữa cao điểm dịch Covid-19 . Tiếp đó, Suga lại làm xôn xao dư luận khi bản mixtape What do you think của anh sử dụng mẫu nhạc của Jim Jones , người bị buộc tội giết người hàng loạt. Việc MV DNA đạt thành tích 1 tỉ lượt xem sẽ là nguồn động lực rất lớn cho BTS, đồng thời xoa dịu búa rìu dư luận đang tập trung quanh những scandal của các thành viên nhóm.