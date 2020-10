Mỹ Lệ đáp trả gay gắt khi bị xúc xiểm chuyện làm từ thiện

Dù đã tuyên bố trở lại với âm nhạc song trên trang cá nhân, Mỹ Lệ ít khi đăng tải hình ảnh lộng lẫy, xinh đẹp hay nói về các dự án mới. Nữ ca sĩ cho biết trước những mất mát quá lớn của người dân miền Trung, cô lẳng lặng giấu đi những nỗi niềm riêng. Kể cả MV Dòng sông không trở lại, một thông điệp thức tỉnh mọi người hãy bảo vệ môi trường cũng đã hoãn lại cho đến ngày 29.10 mới ra mắt, dù dự kiến ban đầu là ngày 12.10.

Mỹ Lệ ra MV kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường trước tình hình mưa lũ ở miền Trung Ảnh: NVCC

MV Dòng sông không trở lại được thực hiện theo ý tưởng #saveMeKong, lấy cảm xúc từ các chuyến thiện nguyện nhiều năm qua của cô về miền Tây, đặc biệt là trong đợt khô hạn vừa qua khi Mỹ Lệ xây dựng hệ thống xử lý mặn cho bà con Bến Tre. MV là những hình ảnh phản ánh sự biến đổi của đất trời và dòng sông. Điều thú vị làm nên sự đặc biệt của bài hát so với bản hit đình đám của Mỹ Lệ 20 năm trước chính là O’Mileh trình diễn với cây đàn cello. Tiếng đàn trong MV này được bà mẹ 3 con ưu ái và dài hơn cả trong dự án Never Enough được trình làng trước đó.

Với sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng, Dòng sông không trở lại khoác lên mình một diện mạo mới đầy chất điện ảnh , với những cao trào bùng nổ dữ dội, phô diễn một giọng hát đầy lửa. Đồng thời, sản phẩm vẫn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp và sự tinh tế trong tiếng hát so với phiên bản cách đây 2 thập niên. Chia sẻ về lý do ra mắt ca khúc ở thời điểm hiện tại, Mỹ Lệ tâm sự: “Có lẽ tôi không nên trì hoãn lâu hơn nữa. Trong những lúc thiên tai hoành hành liên tiếp như thế này, cần phải thức tỉnh mọi người khẩn thiết hơn. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, đừng để quá muộn”.

Mỹ Lệ khẳng định cô làm từ thiện xuất phát từ việc mong muốn bà con tái thiết lại cuộc sống sau mưa lũ Ảnh: NVCC