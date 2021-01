Mỹ nhân Anh phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 vì chán ghét bộ ngực 'đồ sộ'

Trong bài đăng Instagram mới nhất, nữ người mẫu Clelia Theodorou thu hút sự chú ý khi khoe thân hình mảnh mai, nóng bỏng trong bộ nội y trắng sexy. Cô nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt xinh xắn, tươi trẻ cùng vóc dáng cân đối, thon thả. Nhiều dân mạng nhận xét vòng 1 của mỹ nhân này đã nhỏ gọn hơn rất nhiều so với thời mới nổi. Trong mục story trên trang cá nhân, ngôi sao của series truyền hình The Only Way Is Essex không ngần ngại chia sẻ về chuyện “trùng tu” bộ ngực của mình khi được fan đặt câu hỏi liên quan.

Clelia Theodorou thừa nhận bộ ngực quá "khủng" khiến cô chán ghét, mệt mỏi và quyết định nhờ cậy "dao kéo" ẢNH: INSTAGRAM NV

Khi được hỏi lý do khiến Clelia Theodorou đi đến quyết định nói trên, sao nữ này cho hay: “Tôi ghét bộ ngực đồ sộ của mình. Có thể nhiều cô gái sẽ bị sốc khi tôi có ý nghĩ đó nhưng đến lúc bạn thực sự đối mặt với tình trạng này bạn mới hiểu được rằng việc không thể mua được những chiếc áo lót xinh xắn, bất kỳ loại bikini yêu thích hay kiểu váy vóc thời trang nào phù hợp là một cực hình”. Theo lời người mẫu trẻ, cô đã rất khổ sở với vòng 1 cỡ 32GG và mệt mỏi vì đau cổ dẫn đến tình trạng đau đầu liên tục. Mỹ nhân nổi tiếng quyết định phẫu thuật dù tốn kém để giải phóng phần cơ thể nặng nề này. “Chi phí phẫu thuật không rẻ nhưng chúng đáng giá từng xu. Giờ thì tôi có thể mặc bất cứ thứ gì tôi muốn”, Clelia Theodorou nói thêm.

Đây không phải lần đầu người đẹp Anh nói về cuộc phẫu thuật đáng giá của mình. Năm 2018, cô từng chia sẻ câu chuyện nói trên với tạp chí Star và thừa nhận: “Việc thu nhỏ vòng 1 thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều”.

Hiện tại nữ người mẫu trẻ đã tự tin hơn với ngoại hình của bản thân ẢNH: INSTAGRAM NV

Clelia Theodorou là một người mẫu quyến rũ đến từ Plymouth (Anh). Cô được biết đến với những bộ ảnh táo bạo, hở hang trên một số tạp chí, trang tin và từng làm mẫu cho các thương hiệu như Rebellious Fashion hay Luxe To Kill. Năm 2018, Clelia Theodorou nhận được sự chú ý khi tham gia phần 23 của series truyền hình nổi tiếng The Only Way Is Essex. Người đẹp hiện sở hữu tài khoản Instagram gần 170.000 người theo dõi, nơi cô thường đăng tải những hình ảnh quyến rũ, bốc lửa hay khoe phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu và loạt khoảnh khắc thú vị thường ngày.