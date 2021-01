Mỹ nhân 'Dị biệt' Zoë Kravitz chia tay chồng sau 18 tháng kết hôn

Theo People, Zoë Kravitz đã chính thức chia tay chồng - nam diễn viên Karl Glusman vào ngày 23.12.2020. Đại diện của ngôi sao 32 tuổi cũng xác nhận thông tin này với báo chí.

Ngôi sao phim Dị biệt hẹn hò Karl Glusman vào năm 2016 và công bố mối quan hệ tình cảm của họ ở buổi concert New York City Kings of Leon tháng 11 cùng năm. Cặp sao khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn vào tháng 6.2019 ở nhà của Zoë Kravitz. Cả hai không có con sau 18 tháng chung sống.

Vào tháng 6 vừa qua Zoë Kravitz vẫn còn dành những lời ngọt ngào cho chồng trên mạng xã hội. Cô đăng tải bức ảnh trắng đen lên tài khoản Instagram cá nhân kèm dòng chú thích "Một năm" để kỷ niệm ngày cưới. "Không phải là năm chúng ta mong đợi nhưng anh cảm thấy rằng nếu chúng ta vượt qua được thời gian này thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Em là người bạn thân nhất của anh, em khiến trái tim anh tan chảy, giúp anh ngày càng mạnh mẽ và là thử thách để anh trưởng thành hơn. Anh nguyện sẽ làm bất kỳ điều gì cho em cho đến ngày anh qua đời", nam diễn viên Gypsy viết.

Zoë Kravitz sinh năm 1988. Cô là con gái của nữ diễn viên lão làng Lisa Bonet và nam rapper Lenny Kravitz. Năm 17 tuổi, Zoë Kravitz giành được vai diễn đầu tiên khi đóng chung với Jodie Foster trong The Brave One của Neil Jordan. 9 năm sau cô ký nhiều hợp đồng với nhà sản xuất X-Men: First Class , Divergent Series, Dope và phim sử thi Mad Max: Fury Road của George Miller. Sự nghiệp của cô bắt đầu lên hương khi tham gia vào series Big Little Lies của HBO. Minh tinh 32 tuổi vào vai Bonnie Carlson, diễn xuất cạnh các ngôi sao hạng A Hollywood như Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern và Shailene Woodley. Một thành tựu khác của Kravitz trong năm 2020 là trúng vai miêu nữ Selina Kyle trong tác phẩm The Batman của đạo diễn Matt Reeves chuyển thể từ nguyên tác truyện tranh. Mối quan hệ thân thiết giữa Zoë Kravitz và cha dượng - nam diễn viên Aquaman Jason Momoa cũng là thứ khiến công chúng thích thú.