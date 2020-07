Mỹ nhân 'Fast & Furious' say đắm bên tình mới sau 3 tuần đệ đơn ly hôn

Hiện Jordana Brewster chưa lên tiếng về mối quan hệ với Mason Morfit cũng như thời điểm cả hai bắt đầu mối quan hệ lãng mạn. Được biết, bạn trai mới của minh tinh 40 tuổi là CEO của công ty đầu tư ValueAct Capital và từng nằm trong ban giám đốc của Microsoft từ năm 2014-2017.

Loạt ảnh tình tứ của Jordana Brewster và Mason Morfit xuất hiện sau chưa đầy 1 tháng kể từ khi nữ diễn viên sinh năm 1980 quyết định đệ đơn ly hôn nhà sản xuất phim Andrew Form, kết thúc 13 năm chung sống. Trước khi tính đến chuyện ly hôn, bộ đôi đã âm thầm ly thân từ đầu năm 2020. Đến nay, cả hai vẫn im lặng trước những câu hỏi về nguyên nhân tan vỡ. Một nguồn tin tiết lộ với People rằng vợ chồng sao nữ Home sweet hell đã chia tay trong hòa bình và họ cam kết cùng san sẻ nghĩa vụ nuôi dạy 2 con chung.

Jordana Brewster sinh năm 1980, nữ diễn viên, người mẫu xinh đẹp từng tham gia các bộ phim như: The faculty, The Invisible Circus, American Heist, Random Acts of Violence… Đặc biệt, ngôi sao 40 tuổi được biết đến nhiều nhất với vai Mia Toretto, em gái của Dominic Toretto ( Vin Diesel thủ vai) trong loạt phim Fast & Furious từ năm 2001 đến nay. Jordana Brewster nhiều lần được tạp chí Maxim vinh danh trong Top 100 mỹ nhân nóng bỏng nhất hành tinh. Trong khi đó, chồng cũ của nữ diễn viên là một nhà sản xuất nổi tiếng tại Hollywood. Andrew Form từng tham gia sản xuất các bộ phim như: Friday the 13th, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Purge…