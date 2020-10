Mỹ nhân Lee Ah Hyun lên top tìm kiếm vì ly hôn lần 3

Chiều tối 27.10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngôi sao đình đám của phim My name is Kim Sam Soon (tựa Việt: Tên tôi là Kim Sam Soon) Lee Ah Hyun đã đệ đơn ly dị chồng. Cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Lee Mo chỉ sau 1 năm, 6 tháng bên nhau và đây là lần thứ 3 nữ diễn viên "đứt gánh giữa đường".

Trước đó, báo giới xứ sở kim chi từng đồn đoán rằng Lee Ah Hyun bí mật kết hôn với Lee Mo năm 2012 nhưng Ace Factory - công ty chủ quản của ngôi sao 48 tuổi đã lên tiếng đính chính thông qua tờ Sports DongA. "Cô ấy tổ chức hôn lễ với Lee Mo tại Hawaii vào mùa hè năm 2018", đại diện công ty cho biết.

Tháng 7.2018, Lee Ah Hyun đã xuất hiện trong chương trình Net Escape 3 của nhà đài tvN với Lee Mo. Dù vậy, cô không công khai gương mặt của ông xã mà nhờ ekip che mờ dung nhan Lee Mo, chỉ cho phép hiển thị hình ảnh của Yuju và Yura. Chính vì ngôi sao phim Tên tôi là Kim Sam Soon ca ngợi người chồng thứ 3 trên sóng truyền hình bằng những mỹ từ như "là người đàn ông tích cực", "luôn yêu thương con cái", công chúng không khỏi bàn tán xôn xao khi biết tin cô chia tay Lee Mo.

Lee Ah Hyun sinh năm 1972. Mỹ nhân 48 tuổi ra mắt công chúng từ năm 1994 với vai diễn trong phim Daughter of a rich family và chiến thắng giải Nữ diễn viên mới xuất sắc của KBS Drama Awards 1994. Tuy nhiên, cô chỉ nổi lên nhờ bộ phim Tên tôi là Kim Sam Soon (2015) đóng cùng Hyun Bin và Kim Sun Ah. Ngoài ra, Lee Ah Hyun còn có gia tài đóng phim đồ sộ, bao gồm Don't cry my Love, Twinkle twinkle, To the beautiful you, Cinderella and four knights... Mới đây cô đã tham gia phim Brilliant heritage của nhà đài KBS.