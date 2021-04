Mỹ nhân từng đóng MV của Sơn Tùng M-TP diện bikini bé xíu khoe dáng bốc lửa

Nữ ca sĩ Mỹ Madison Beer đang tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng cùng bạn bè ở vùng biển Cabo San Lucas (Mexico). Trên trang Instagram có hơn 24,3 triệu người theo dõi, mỹ nhân sinh năm 1999 liên tục cập nhật những hình ảnh, video về chuyến đi đáng nhớ của mình. Hôm 26.4, nghệ sĩ 22 tuổi khiến fan cũng như đông đảo dân mạng “nghẹt thở” khi đăng tải video được ghi lại trong phòng khách sạn riêng. Trong khoảnh khắc được giọng ca The Home With You chia sẻ lên mục story, cô diện bikini đen bé xíu khoe triệt để hình thể “cực phẩm” với vòng một đầy đặn, chiếc eo nhỏ săn chắc, đôi chân thon dài cùng những đường cong khó rời mắt. Sao nữ 9X còn điệu đà đeo thêm dây chuyền vàng quanh hông làm nổi bật thêm những đường nét hoàn mỹ và đội mũ lưỡi trai đồng điệu.