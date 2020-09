Mỹ nhân ‘Vườn sao băng’ hé lộ cuộc sống sau khi làm vợ Lee Byung Hun

Nhận lời phỏng vấn trang tin kể trên, Lee Min Jung không ngần ngại tiết lộ chuyện gia đình với vai trò của một người con dâu, người vợ, người mẹ. Kể từ khi kết hôn với tài tử Lee Byung Hun vào năm 2013, đây là một trong những lần hiếm hoi mỹ nhân phim Vườn sao băng tiết lộ về tổ ấm riêng. Nữ diễn viên chia sẻ rằng mặc dù thường xuyên liên lạc, trò chuyện với bố mẹ ruột song cô lại hiếm khi chia sẻ những vấn đề hằng ngày với họ. Thay vào đó, minh tinh U.40 chọn cách tâm sự, tỉ tê những câu chuyện thường nhật với mẹ chồng và nhận được sự chia sẻ, khuyên bảo từ bà. Người đẹp không giấu được sự mãn nguyện khi kể rằng mẹ Lee Byung Hun là người tâm lý, rất ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của con dâu.

Nhắc đến Lee Byung Hun, Lee Min Jung cho biết ông xã là người ủng hộ cô số 1. Vì tài tử 50 tuổi cũng là một diễn viên nên anh rất thấu hiểu và thông cảm cho công việc tất bật của vợ. Dù bản thân cũng là người bận rộn, sao phim Quý ngài ánh dương vẫn dành thời gian theo dõi những tác phẩm của bà xã và cho cô những lời khuyên về mặt chuyên môn. Mỹ nhân 38 tuổi bày tỏ niềm tự hào khi chồng là một người đàn ông biết san sẻ gánh nặng, thường xuyên lo lắng cho vợ. Mỹ nhân phim Once Again thừa nhận lịch trình bận rộn trên phim trường khiến cô không có nhiều thời gian cho con trai nhỏ. Những lúc vợ vùi đầu vào công việc, tài tử họ Lee sẽ sắp xếp thì giờ để chăm sóc, vui chơi cùng quý tử 5 tuổi.

Nữ diễn viên 38 tuổi được chồng đưa ra những lời khuyên trong công việc và đỡ đần chuyện chăm sóc con nhỏ, điều này khiến cô có thể chuyên tâm nhiều hơn vào diễn xuất ẢNH: MS TEAM ENTERTAINMENT

Ngoài dành nhiều lời có cánh cho chồng, minh tinh sinh năm 1982 cũng cho biết cô luôn ưu tiên con trai và tận dụng mọi thời gian rảnh để ở bên cậu bé. Người đẹp kể mỗi khi quay phim ở khu Gangnam, cô sẽ vội vàng về ăn trưa với con thay vì dùng bữa trên phim trường để tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi.

Lee Min Jung hiện đang tạm thảnh thơi sau khi kết thúc 100 tập phim truyền hình Once Again của đài KBS. Tác phẩm mới nhất của bà xã Lee Byung Hun nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ nội dung gần gũi, hấp dẫn cùng diễn viên thực lực. Phim có rating (tỷ suất người xem) trung bình 27,9%, trong đó, tập cuối chạm tới mốc 34,9%. Trong Once Again, minh tinh họ Lee có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn Lee Sang Yeob song cô cho biết chồng mình không ghen mà còn đưa ra nhiều góp ý hữu ích. Trong quá trình quay phim, Lee Byung Hun còn đưa con trai đến phim trường thăm nom, động viên vợ.

Bà xã Lee Byung Hun đang có cuộc sống êm đềm, vui vẻ khi gia đình yên ấm, sự nghiệp nhiều khởi sắc ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Min Jung sinh năm 1982, cô nổi tiếng với các bộ phim: Vườn sao băng, Nơi tình yêu bắt đầu, Vòng xoáy tham vọng, Câu chuyện tình của tôi, Quý ông trở lại… Người đẹp kết hôn với Lee Byung Hun vào tháng 8.2013 và hiện có chung một con trai 5 tuổi. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc, hôn nhân của bộ đôi không ít lần dính tin đồn rạn nứt khi tài tử họ Lee vốn nổi tiếng là quý ông đào hoa, lắm tài nhiều tật và từng vướng scandal ngoại tình.