Mỹ Tâm đang ở đây hay ở đâu?

Cho đến thời điểm này, có không ít “ngôi sao ca nhạc” trong showbiz Việt nhưng lại hoàn toàn chưa hề có bất cứ một album nào. Cát-sê cho khoảng 2-3 bài hát trong một show diễn không dưới 100-150 triệu đồng, các MV tung ra nếu tính cho đủ cũng không dưới 7-8 MV… thế nhưng họ lại hoàn toàn không có album. Dù về nguyên tắc, chỉ cần từ khoảng 6-10 ca khúc đã có thể tạo ra một album với một concept đầy đủ về một chủ đề trong một hành trình làm nghề. Đó là chưa kể, chi phí thực hiện một album không chắc bằng một nửa hoặc 1/3 chi phí bỏ ra cho những MV “bom tấn”.

Phần lớn các ca sĩ ngày hôm nay chọn “dấn thân theo xu hướng” thay vì dấn thân trong sự nghiệp âm nhạc. Đó là lý do, một tên tuổi như Mỹ Tâm với thâm niên trên dưới 20 năm đứng trên sân khấu, khi phát hành MV Đúng cũng thành sai bỗng chốc bị đem ra mổ xẻ vì MV không giống ai, không có cốt truyện, không đầu tư xứng đáng về mặt hình ảnh, rối rắm trang phục… Và cuối cùng, chốt chặn là, không bằng hay thậm chí quá tệ so với những MV của các ca sĩ trẻ hơn cả Tâm về tuổi nghề lẫn tuổi đời. Nhiều, rất nhiều khán giả, kể cả những người có chuyên môn đều cho rằng MV Đúng cũng thành sai là một bước đi đầy hụt hẫng… hay chính xác hơn là một bước đi thụt lùi so với những gì mà mọi người chờ đợi ở Mỹ Tâm.