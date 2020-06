Nam ca sĩ Hàn Quốc chết trẻ vì ung thư

Làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục đón nhận những câu chuyện buồn trong 6 tháng đầu năm 2020. Mới đây, tin tức về cái chết của Jeong Jae Hoon khiến khán giả vô cùng thương tiếc. Phía công ty quản lý của anh cho hay nam ca sĩ đã qua đời vào ngày 2.6 vừa qua khi mới 33 tuổi. Khoảng 4 - 5 ngày sau khi Jeong Jae Hoon ra đi, đại diện của nam nghệ sĩ công bố tin buồn này thông qua trang cá nhân của anh.

Công ty thông báo: “Người anh em thân thiết của chúng tôi - nam nghệ sĩ Jeong Jae Hoon đã mất sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Trong quãng thời gian chữa bệnh, anh vẫn yêu thích sáng tác nhạc, luôn nói về việc tung ca khúc và album mà mình thực hiện”. Bài viết còn tiết lộ Jeong Jae Hoon luôn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc cho đến cuối đời, khiến người hâm mộ càng thêm đau lòng lẫn chua xót.

Nam ca sĩ sụt cân trầm trọng trong những năm tháng chữa bệnh ung thư ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Jeong Jae Hoon được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2017. Sau khi biết bản thân bị bệnh, anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tạo âm nhạc. Anh hi vọng nhiều người khác sẽ sống tốt, can đảm và không đánh mất giấc mơ sau khi nghe những bài hát của mình. Hồi đầu tháng 4, Jeong Jae Hoon vẫn cập nhật trang cá nhân. Trong bài đăng cuối cùng, anh khoe ảnh selfie và kể lại bản thân sụt cân trầm trọng vì bệnh. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn chia sẻ mọi chuyện với giọng rất vui vẻ và cho thấy tinh thần lạc quan. Lúc bấy giờ, fan còn tưởng rằng sức khỏe của anh đang dần hồi phục lại. Do đó, nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc và không tin được Jeong Jae Hoon qua đời chỉ 2 tháng sau đó.

Jeong Jae Hoon ra mắt vào năm 2007 và được biết đến với các ca khúc Time of Flowers, Please Stay in the Distance, Cry, I want to go to Gangneung… Năm 2009, anh cũng giành được giải thưởng Korean Culture and Arts Singer Award. Công ty quản lý của Jeong Jae Hoon đang đàm phán với gia đình về việc phát hành các tác phẩm âm nhạc và album của anh để lại sau khi mất.