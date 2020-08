Nam ca sĩ Sam Smith lộ ảnh hôn đắm đuối bạn trai trên phố

Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, chủ nhân tượng vàng Oscar và bạn trai mới diện trang phục năng động, đồng điệu, trong trong tay cùng dạo phố. Sam Smith và người yêu đồng giới liên tục dành những ánh nhìn tình tứ, ngọt ngào cho đối phương. Bộ đôi cũng gây chú ý khi không ngừng có những cử chỉ âu yếm, vuốt ve người yêu đầy tình cảm. Đặc biệt, khoảnh khắc giọng ca sinh năm 1992 ôm bạn trai và hôn anh say đắm ngay chốn đông người nhanh chóng bị cánh săn ảnh ghi lại và trở thành tâm điểm khắp các mặt báo. Sau những giây phút lãng mạn trên đường, cả hai tấp vào một quán đồ uống gần đó và tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn ngập tràn tiếng cười nói cùng những ánh nhìn tình tứ.

Bộ đôi sở hữu hàng loạt cảnh tình tứ suốt buổi hẹn hò mới đây ở London ẢNH: BACKGRID

Cả hai không ngại ôm ấp, "khóa môi" say đắm trên phố ẢNH: BACKGRID

Những ánh nhìn, cử chỉ của Sam Smith và Francois Rossi cho thấy họ đang thực sự say đắm trước đối phương ẢNH: BACKGRID

Danh tính của chàng trai ôm hôn Sam Smith thắm thiết trên phố nhanh chóng được truyền thông “khai quật”. Theo PageSix, Francois Rossi là một nhà thiết kế nội thất gốc Pháp. Anh có bằng thạc sĩ thiết kế của Trường Đại học Nghệ thuật Hoàng gia vào năm 2018. Hiện không rõ giọng ca U.30 bắt đầu hẹn hò tình mới từ khi nào.

Cách đây ít tháng, chủ nhân hit Stay with me thừa nhận bản thân cảm thấy cô đơn khi cách ly một mình trong biệt thự hoành tráng tại Anh giữa mùa dịch Covid-19 . Giọng ca từng đoạt giải Grammy đã "giết" thời gian bằng cách lên ứng dụng hẹn hò trò chuyện với những đối tượng mới. Ca sĩ người Anh thừa nhận hẹn hò qua mạng là một điều gì đó thực sự nhiều rủi ro, nguy hiểm nhưng chúng cũng giúp anh bớt cô đơn trong khoảng thời gian khó khăn này.

Sau thời gian buồn chán, cô đơn vì giãn cách xã hội một mình, Sam Smith đã tìm được niềm hạnh phúc mới ẢNH: BACKGRID

Sam Smith là ca nhạc sĩ tài năng người Anh. Giọng ca sinh năm 1992 được yêu mến với các bản hit như: Too good at goodbyes, How do you sleep?, I’m not the only one, Lay me down, Pray, One last song… Trong suốt sự nghiệp âm nhạc kéo dài từ năm 2007 đến nay, nghệ sĩ 28 tuổi đã sở hữu 4 giải Grammy, 3 giải Brit, 3 giải Billboard, 1 giải AMAs, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Sam Smith vốn rất cởi mở trong vấn đề giới tính của bản thân. Ngôi sao người Anh từng chia sẻ: “Tôi không phải đàn ông, cũng không là phụ nữ. Tôi nghĩ mình ở lưng chừng đâu đó giữa hai giới” đồng thời dùng đại từ “They/Them” (tạm dịch: họ/những người đó) để gọi chính mình. Trước khi lộ ảnh ôm hôn Francois Rossi, Sam Smith từng có mối tình say đắm bên mỹ nam Brandon Flynn nhưng đã chia tay từ giữa năm 2018.