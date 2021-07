Nam diễn viên ‘13 Reasons Why’ công khai phẫu thuật chuyển giới

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Time, Tommy Dorfman công khai bản thân đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. “Hôm nay, chúng ta đang cùng trò chuyện để thảo luận về giới tính của tôi. Khoảng một năm nay, tôi đã tự công nhận mình là một phụ nữ và sống cuộc sống của một phụ nữ, một phụ nữ chuyển giới”, diễn viên phim 13 Reasons Why bộc bạch. Nghệ sĩ sinh năm 1992 cho biết cô đang sử dụng cuộc phỏng vấn như một phương tiện để “giới thiệu lại” bản thân vì đã trải qua cuộc phẫu thuật để trở thành một cô gái thực thụ.

Ngôi sao 29 tuổi thừa nhận ban đầu cô cảm thấy không an toàn khi chia sẻ câu chuyện của mình nhưng cuối cùng bản thân nhận ra vẻ đẹp đằng sau quá trình chuyển đổi từ nam sang nữ nên quyết định công khai với mọi người. Ngôi sao 9X thừa nhận cô từng có ý định biến mất trong hai năm sau đó trở lại với một cái tên, một khuôn mặt, một cơ thể mới. Tuy nhiên, đó không phải là điều nữ diễn viên muốn và cuối cùng cô quyết định công khai. Nghệ sĩ trẻ thừa nhận cảm thấy mệt mỏi bởi những cuộc bàn tán của người khác về cơ thể mình sau khi cô trải qua quá trình chuyển đổi giới tính nhưng giờ đã quen dần và can đảm đối mặt với điều đó.

Ngoài ra, Tommy Dorfman cho biết mình sẽ không đổi một cái tên nữ tính hơn mà giữ nguyên tên vì nó được đặt theo tên người anh trai quá cố của mẹ cô, vốn đã qua đời một tháng sau khi cô được sinh ra. “Tôi cảm thấy rất gần gũi với cái tên đó, với người bác đã bế tôi trong lúc ông ấy dần trở nên ốm yếu và ra đi”, diễn viên này nói thêm.

Tommy Dorfman miêu tả quá trình chuyển đổi này như sự giải phóng và làm sáng tỏ bản thân nhưng cũng thừa nhận rằng đó là một quá trình khó khăn. “Tôi đang sắp xếp, đồng bộ cơ thể với tâm hồn của mình. Tôi phải nghĩ về một sự thật rằng mình đã đồng hành cùng rất nhiều người và trong hành trình sắp tới này, có thể sẽ có người không còn đồng hành bên tôi nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chính là hy vọng vào một tương lai mà bản thân được sống thật với chính mình”, nghệ sĩ 29 tuổi nói thêm.

Tommy Dorfman sinh năm 1992, nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với vai Ryan Shaver trong sêri 13 Reasons Why của Netflix lên sóng từ năm 2017. Ngoài ra, diễn viên 29 tuổi còn ghi dấu ấn với các tác phẩm truyền hình: Jane the Virgin, American Princess, Love, Victor, Love in the Time of Corona… Trước khi công khai chuyện chuyển giới, Tommy Dorfman thường xuất hiện với phong cách thời trang mang hơi hướng nữ tính và nhiều lần diện váy dạo phố, lên thảm đỏ.