Nam Em: Tôi không còn cảm giác muốn yêu đương gì nữa

Sau sóng gió, Nam Em thấy mình sống thực tế hơn. Thậm chí, chân dài khẳng định nếu không tìm đúng người thì cô sẽ không kết hôn với ai. Bởi lẽ cô thích một cuộc sống an lạc, không muốn bản thân phải tiếp tục đau khổ. “Tôi hi vọng những ai đang muốn yêu, đang tìm hiểu thì nên có sức đề kháng cho tình yêu đó”, cô nhắn nhủ. Tiếp lời, Xuân Lan chia sẻ: “Tôi hi vọng rằng Nam Em sẽ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa". Em là một cô gái rất đẹp và tôi rất quý em từ khi em đoạt giải Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Em là cô gái đẹp và tài năng, em có quyền sống hi vọng. Một ngày nào đó, em không có chồng vẫn được. Nhưng em vẫn là Nam Em để mọi người thấy rằng em sống tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng".