Nàng béo 'lầy' nhất Hollywood giảm cân ngoạn mục

Rebel Wilson được xem là nữ diễn viên hài tài năng của giới giải trí Hollywood dù sở hữu thân hình thừa cân. Cô trở nên nổi tiếng thông qua loạt phim như sêri Pitch perfect, How to be single và mới đây là The hustle và Jojo rabbit. Bên cạnh lối diễn tự nhiên, ngoại hình của Rebel Wilson cũng là điều khiến khán giả ấn tượng và tạo dấu ấn cho nhân vật. Dù được biết đến nhiều nhờ vẻ ngoài khác lạ, nữ diễn viên thừa nhận rằng béo phì là một căn bệnh nguy hiểm. Cô từng đạt đến cân nặng 106kg khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Kể từ đó, Rebel Wilson phải tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cô bắt đầu hành trình giảm cân cách đây 4 năm và 2020 là năm ngôi sao 40 tuổi gặt hái được thành quả.