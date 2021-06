‘Nàng tiên cá’ Halle Bailey khoe dáng nóng bỏng

Trong loạt ảnh, Halle Bailey gây ấn tượng với trang phục da báo một mảnh, bó sát cơ thể và khoét cao ở phần hông. Người đẹp tự tin tạo dáng trước ống kính, cho thấy ngoại hình gợi cảm, đặc biệt là vòng ba căng đầy và eo thon gọn. Phụ kiện bông tai to bản và lối tranh điểm nhẹ làm nổi bật nhan sắc hiện đại lẫn năng động của Halle Bailey.

Bài đăng mới của nữ diễn viên nhanh chóng cán mốc hơn 100.000 lượt yêu thích và thu hút hàng ngàn bình luận. Phần lớn dân mạng đều khen ngợi vóc dáng quyến rũ của Halle Bailey. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến chê mỹ nhân 10X diện trang phục hở quá lố, khoe hình thể một cách kém tinh tế. Số khác vẫn còn “cay cú” Halle Bailey nhận vai Nàng tiên cá Ariel trong live - action The Little Mermai d ( Nàng tiên cá bản người đóng ) và đưa ra những lời mỉa mai về màu da cùng vóc dáng của cô.

Hiện Halle Bailey đang tất bật trên phim trường The Little Mermaid live - action tại Ý. Mới đây, một số hình ảnh chụp lén hai diễn viên chính Halle Bailey và Jonah Hauer-King (vai Hoàng tử Eric) đang quay trên bờ biển Sardegna (Ý) được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, ê-kíp đang thực hiện phân đoạn tiên cá Ariel cứu Hoàng tử Eric. Khoảnh khắc này trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi. Đoàn làm phim The Little Mermaid cũng tận tình chăm sóc và hướng dẫn Halle Bailey cùng Jonah Hauer-King diễn cùng nhau. Sau khi hoàn thành xong cảnh quay, “Nàng tiên cá” tranh thủ đi dạo bờ biển cùng đồng nghiệp.

Halle Bailey và Jonah Hauer-King tập diễn lại cảnh kinh điển trong The Little Mermaid bản hoạt hình Disney kỳ vọng Nàng tiên cá phiên bản người đóng sẽ làm nên chuyện tại phòng vé trong tương lai

The Little Mermaid live - action do Rob Marshall làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Noma Dumezweni… Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp giọng của Awkwafina (lồng tiếng hải âu Scuttle), Jacob Tremblay (lồng tiếng chú cá Flounder) và Daveed Diggs (lồng tiếng tôm hùm Sebastian).

Sinh năm 2000, Halle Bailey bắt đầu gây chú ý khi hát lại các ca khúc nổi tiếng cùng em ruột Chloe Bailey trên YouTube. Nữ ca sĩ may mắn lọt vào mắt xanh của Beyonce sau khi cover bản hit Pretty Hurts của cô gây sốt vào năm 2013. Ngoài ra, hai chị em còn giành được hai đề cử Grammy với hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Album đương đại xuất sắc nhất với The Kids Are Alright.