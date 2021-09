Netflix vướng vào vụ kiện với nữ đại kiện tướng Nona Gaprindashvili

Ngày 17.9, tờ The Hollywood Reporter đưa tin nữ đại kiện tướng người Gruzia Nona Gaprindashvili nộp đơn kiện "ông lớn" Netflix vì tội phỉ báng bà trong bộ phim ăn khách The Queen's Gambit có Anya-Taylor Joy đóng chính. Loạt phim được sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên do Walter Tevis sáng tác, xoay quanh hành trình vươn lên đỉnh danh vọng của kỳ thủ cờ vua hư cấu Beth Harmon.