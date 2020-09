Next Media chính thức sở hữu một kênh truyền hình

Ngày 18.8.2020, Next Media chính thức ra mắt kênh truyền hình Thể thao - Giải trí On Sports (VTC3). Nếu như trước đây, khán giả có thể thưởng thức các nội dung về thể thao đặc sắc của Next Media trên kênh Youtube hay Fanpage như Next Sports, VFF Channel… thì giờ đây, kênh truyền hình On Sports (VTC3) được Next Media sở hữu sẽ là một lựa chọn mới mẻ, dễ dàng tiếp cận đa dạng loại hình khán giả yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá.

Những năm gần đây, Next Media được khán giả biết đến với hình ảnh là ông lớn trong việc sở hữu bản quyền và khai thác nội dung số, tiếp thị thể thao cũng như đồng hành với khán giả Việt thông qua livestream những trận đấu V-League, của ĐTQG VN hay những giải đấu quốc tế trên mạng xã hội. Nổi bật hơn cả với việc tạo dấu ấn khi mua được gói bản quyền AFF Suzuki Cup năm 2018, cho phép các đơn vị truyền hình phát sóng miễn phí. Chính điều đặc biệt này này đã phá vỡ thế độc quyền của các Đài truyền hình Quốc gia, mở ra một cuộc đua bản quyền hấp dẫn hơn trong tương lai với sự góp mặt đầu tư về truyền hình của các doanh nghiệp tư nhân.

Sau 2 năm với những thành công trong việc sở hữu bản quyền những giải đấu lớn và trở thành đối tác chiến lược với nhiều đơn vị Truyền hình, ngày 18.8.2020, Next Media tiếp tục khẳng định vị thế khi chính thức sở hữu một kênh truyền hình cho riêng mình, lấy tên là On Sports (VTC3). Đây là kênh truyền hình quảng bá, phát sóng miễn phí trên đa dạng các hạ tầng như truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, IPTV hay OTT. Đặc biệt, Next Media tiếp tục mang lại những món quà bất ngờ cho người yêu trái bóng tròn khi công bố cho On Sports phát sóng miễn phí những giải đấu đỉnh cao của đội tuyển Quốc gia Việt Nam như AFF Suzuki Cup, 3 trận vòng loại WC 2022 hay trọn ven giải đấu Bundesliga trong vòng 5 năm (từ 2020 đến 2025).

Chia sẻ về sự ra mắt kênh, đại diện Next Media cho biết: "Việc sở hữu một kênh truyền hình với Next Media là một cột mốc đáng nhớ với Next Media. Kênh On Sports (VTC3) là sản phẩm hợp tác giữa Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) với Công ty CP Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) và Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) trên cơ sở liên kết kênh VTC3 nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Qua đó, hứa hẹn sẽ đem lại một kênh truyền hình với nhiều kho nội dung về thể thao, giải trí hoàn toàn mới và sáng tạo".

Việc một đơn vị tư nhân như Next Media sở hữu một kênh truyền hình Thể thao - Giải trí với nội dung đặc sắc đã làm hồi sinh, thổi một làn gió mới cho xu hướng truyền hình vốn từng thịnh hành nhiều năm trước: phát sóng bóng đá trên kênh truyền hình quảng bá. Với thị trường đầu tư truyền hình của Việt Nam đang cần nhiều gương mặt mới, kênh On Sports (VTC3) sẽ củng cố thêm cho mục tiêu, tôn chỉ giúp cho khán giả Việt Nam được thưởng thức các giải bóng đá đỉnh cao. Thêm vào đó, việc đầu tư vào truyền hình sẽ mở ra rất nhiều cơ hội tài trợ, quảng bá hình ảnh cho các đơn vị muốn đi theo và đầu tư cho bóng đá, đặc biệt là các giải đấu của ĐTQG VN hay những giải quốc nội lớn nhất.

Với việc có thêm Kênh Truyền hình trong hệ sinh thái, cộng hưởng với những lợi thế và thành công sẵn có, Next Media sẽ khẳng định vị trí vững chắc của mình trên nền tảng 4.0, bao gồm : ứng dụng, website hay mạng xã hội Facebook fanpage và kênh Youtube để tiếp cận đa dạng khán giả một cách dễ dàng, thuận tiện nhất.

Khán giả Việt sẽ có thêm cho mình một lựa chọn mới mẻ về Thể thao - Giải trí, sẽ không còn nhiều trở ngại trong việc theo dõi những trận đấu đỉnh cao của ĐTQG Việt Nam hay những giải đấu quốc tế trên thế giới. Tất cả những nội dung đặc sắc nhất sẽ đều lần lượt được ra mắt khán giả, chương trình giải trí độc đáo nhất sẽ chỉ có trên kênh On Sports.