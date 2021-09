Ngày 'biến mất' thực sự của Triệu Vy không còn xa?

So với các đàn em Phạm Băng Băng , Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn… đều đã bị nêu đích danh tội trạng và lệnh cấm hoạt động nghệ thuật thì đến giờ Triệu Vy vẫn chưa xuất hiện trong văn bản chính thức nào. Từ 26.8 đến nay, nữ diễn viên lần lượt mất tên khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến hàng đầu là iQiYi, Youku, Tencent… Do cô chưa bị "tuyên án" nên các dự đoán cho việc cô bị xoá tên trong các tác phẩm truyền hình, điện ảnh kinh điển nghiêng về phía kinh tế - chính trị.

Trang QQ dẫn lời những người trong giới nghệ thuật cho rằng, Triệu Vy và chồng Huỳnh Hữu Long gặp thất bại trong đầu tư, nợ nần chồng chất có thể dẫn đến phá sản. Thế lực chống lưng của họ là tỉ phú Mã Vân (Jack Ma) hầu như bị vô hiệu hoá sau câu chuyện Ant Group không thể niêm yết trên sàn chứng khoán. Do đó, việc Triệu Vy bị “phong sát ngầm” là đòn cảnh báo cho các công ty muốn quan hệ làm ăn với cô. Hiện nay, cô đã tạm ngưng 6 công ty trong tổng số 13 công ty đứng tên.

QQ nhận định Triệu Vy và Phạm Băng Băng có mối dây liên kết trong đầu tư, do đó đã tạo nên sự cố dây chuyền. Tháng 2.2015, cả hai cùng xuất hiện với vai trò cổ đông của công ty điện ảnh truyền hình Đường Đệ. Theo báo cáo, hai người đẹp bắt đầu rót tiền vào công ty này từ tháng 4.2011. Phạm Băng Băng thậm chí còn trao quyền đại diện độc quyền mảng phim truyền hình cho công ty này quản lý. Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty là Triệu Kiện, anh trai ruột của Triệu Vy nắm 2,4% cổ phần. Năm 2018, do ảnh hưởng của vụ án Cao Vân Tường, giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh. Tiếp theo đó, bộ phim đầu tư khủng Ba Thanh truyện không thể phát hành vì Cao Vân Tường, Phạm Băng Băng đều bị cấm hoạt động khiến lợi nhuận ròng của công ty mất 100 triệu tệ năm 2019, 80 triệu tệ năm 2020. Đến nay cổ phiếu vẫn giảm sâu.

Theo QQ đánh giá, để có được những lần “thoắt ẩn thoắt hiện” trên mạng xã hội với thái độ bình thản, thông báo bình an với người hâm mộ, xuất hiện giản dị tại quê nhà An Huy để làm thủ tục công việc riêng thì Triệu Vy đã phải trả một cái giá khá đắt. Một số nguồn tin trong giới nghệ thuật tiết lộ cô đã chi bộn tiền để mua sự an toàn của bản thân và gia đình trước con "sóng" lớn. Do mối quan hệ đặc biệt với tỉ phú Mã Vân, câu chuyện của Triệu Vy có thể chỉ thực sự sáng tỏ khi chính quyền Bắc Kinh đã làm việc xong với vị tỉ phú nổi tiếng kia.