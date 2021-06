Nghe lời Trấn Thành, Nam Thư 'ngã sõng soài' trên sân khấu

Kim Kardashian tin rằng vụ lộ clip "giường chiếu" giữa cô với rapper Ray J đã giúp Keeping Up With the Kardashians lập tức gây sốt. Show thực tế này cũng là bàn đạp đưa sự nghiệp người đẹp thành công rực rỡ như hiện tại.