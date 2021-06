Nghệ sĩ cải lương Trọng Nghĩa chia sẻ cuộc sống hôn nhân với vợ kém 29 tuổi

Mở đầu chương trình Tâm đầu ý hợp, Lâm Vỹ Dạ tặng khán giả một trích đoạn cải lương khá ngọt ngào. Dù sở hữu chất giọng trong trẻo và gia đình có nền tảng nghệ thuật cải lương , khi mẹ từng là đào chính, nhưng Lâm Vỹ Dạ cho biết: “Được mẹ dạy từ nhỏ nhưng không chịu đi hát”.

Nhắc đến nghệ thuật cải lương, bên cạnh những tên tuổi có tiếng như Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ thì cái tên Trọng Nghĩa cũng được khán giả mến mộ và gây chú ý. Thế nhưng, nghệ sĩ Trọng Nghĩa từng có thời gian bị trầm cảm và không thể đứng trên sâu khấu. Cuộc gặp gỡ và nên duyên với người vợ sau kém 29 tuổi là Thanh Trang đã giúp anh lấy lại đam mê với nghiệp diễn và tiếp tục ghi dấu qua những vai kép đẹp. Tham gia chương trình, nghệ sĩ Trọng Nghĩa dành nhiều lời khen “có cánh” cho người vợ đã hi sinh rất nhiều vì anh.

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa cho biết lúc mới kết hôn, bà xã Thanh Trang chưa vội có con vì lo chăm con riêng của chồng Ảnh: Trần Anh

Nghệ sĩ Trọng Nghĩa hiện đang công tác tại nhà hát Trần Hữu Trang, còn vợ Thanh Trang, ngoài việc phụ giúp chăm sóc gia đình còn kinh doanh nhỏ. Hiện cô đang mang thai đứa con đầu lòng của hai vợ chồng, sau 3 năm kết hôn. Trong ánh mắt và cử chỉ của nghệ sĩ Trọng Nghĩa luôn toát lên niềm hạnh phúc của người sắp làm cha ở tuổi U.60 và anh cũng biết ơn vợ trẻ rất nhiều vì sự hi sinh mà cô đã dành cho gia đình, đặc biệt là con riêng của chồng. Nam diễn viên Xử án Phi Giao cho biết: “Lúc cưới về tôi đã có con riêng, nên bà xã chưa vội có con vì muốn chăm sóc cho con riêng, rồi mới tính đến chuyện của mình. Cô ấy không sợ cực khổ, không sợ bất cứ điều gì, ngoài việc sợ chồng “quá chén” ảnh hưởng đến sức khỏe ”.

Đồng cảm với Trọng Nghĩa, nghệ sĩ cải lương Lê Tứ cũng cho biết vợ rất sợ chồng say, đây là nỗi lo lắng thường tình của các chị vợ, không chỉ riêng Hà Như, Thanh Trang. Biết ơn người vợ đã luôn ở bên cạnh mình suốt 21 năm hôn nhân, Lê Tứ cho biết vợ đã hi sinh rất nhiều cho gia đình, hi sinh cả sự nghiệp cá nhân để chăm sóc cho tổ ấm, để Lê Tứ có thể tập trung phát triển.

Nghệ sĩ Lê Tứ biết ơn vợ vì đã hi sinh sự nghiệp cho gia đình Ảnh: Trần Anh

"Không thể nào hai người chung một nghề mà không có sự hi sinh cả. Ví dụ như mình, hai vợ chồng cùng học cải lương, cùng trang lứa nhưng Lê Tứ được khán giả biết đến nhiều hơn. Bà xã thì người ta cũng biết, nhưng sự hào quang thì bà xã thiệt thòi hơn. Mình thấy bà xã hi sinh cái đó, mình cũng cảm ơn bà xã, nhờ vậy mà hai đứa có được mái ấm gia đình ", anh nói.

Tuy vậy, đôi lúc ham vui cùng bạn bè, Lê Tứ thành thật rằng cũng có nhiều chuyện giấu vợ vì sợ cô sẽ buồn. Nhưng anh khẳng định chắc nịch bản thân không bao giờ hư hỏng để phải nói dối vợ. Tập 20 Tâm đầu ý hợp phát sóng lúc 21 giờ 30 tối 22.6 trên kênh HTV7.